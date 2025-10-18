Nga có thể đã tập kích Ukraine bằng bom lượn tầm xa 150 km

Quân đội Nga dường như đã thử nghiệm bom lượn kiểu mới với tầm bay tối đa 150 km, gấp đôi dòng UMPK, trong đòn tập kích thành phố Mykolaiv.

"Một loại bom dẫn đường thế hệ mới đã đánh trúng mục tiêu ở ngoại ô thành phố Mykolaiv. Địa điểm này nằm cách tiền tuyến khoảng 60 km, nhưng quả bom đã vượt qua quãng đường 120-150 km trước khi đến đích", hãng tin RT của Nga cho biết hôm 17/10.

Thời điểm diễn ra cuộc tập kích không được tiết lộ, nhưng Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 14/10 phát báo động sau khi nhận thấy tiêm kích Su-34 Nga thả bom lượn trên Biển Đen và nhắm tới thành phố Mykolaiv.

Hình ảnh do người dân Ukraine ghi lại và đăng trên mạng xã hội cùng ngày cho thấy cột khói bốc lên sau đòn không kích. Giới chức địa phương sau đó thông báo đang làm rõ chủng loại vũ khí được sử dụng, khẳng định không có thương vong nhưng không nêu địa điểm trúng bom.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

"Với bom dẫn đường có tầm bay 150 km, không quân Nga có thể tấn công mọi mục tiêu ở tỉnh Mykolaiv và Odessa. Tuy nhiên, tần suất sử dụng loại bom mới sẽ phụ thuộc vào quyết định có sản xuất hàng loạt mẫu bom này hay không", Voyenny Obozrevatel, tài khoản chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, cho hay.

Không quân Nga hiện nay chủ yếu sử dụng bom lượn gắn Mô-đun Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPK) để tập kích mục tiêu tại Ukraine. Đây là phương án tương tự dòng JDAM-ER của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao.

Nga đã trang bị UMPK cho các dòng bom có khối lượng 250-3.000 kg. Mẫu bom UMPK nguyên bản có thể đạt tầm bay 60-70 km nếu thả ở điều kiện tối ưu, trong khi phiên bản tăng tầm UMPK-PD tham chiến từ tháng 6 có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 95 km.

Quân đội Nga hồi tháng 3/2024 cũng lần đầu triển khai Đạn Lượn Đa năng Hợp nhất (UMPB) D-30SN, có khả năng phóng từ tiêm kích chiến thuật và tổ hợp pháo phản lực hạng nặng Tornado-S. Loại vũ khí này có hình dáng thuôn mượt để giảm lực cản không khí, đồng thời được gắn động cơ phản lực và khoang nhiên liệu, giúp nó đạt tầm bay 100-120 km.

Thiết kế trên cũng cho phép UMPB bay theo phương ngang hoặc hướng lên trên, thay vì chỉ hướng xuống như bom dẫn đường thông thường. Nó có thể bay qua địa hình đồi núi, triển khai từ độ cao nhỏ và khu vực nhiều vật cản, hạn chế khả năng phát hiện và đánh chặn của đối phương.

Điều này khiến UMPB D-30SN có phương thức hoạt động tương đồng với nhiều vũ khí hiện đại của phương Tây trong biên chế quân đội Ukraine, như bom lượn gắn rocket HAMMER do Pháp sản xuất và Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) trang bị cho pháo phản lực HIMARS.

