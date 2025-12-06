Nga chỉ trích EU 'trộm cắp' tài sản đóng băng

Đại sứ Nga nói kế hoạch dùng tài sản đóng băng của Moskva tài trợ cho Kiev là "hành vi trộm cắp", cảnh báo EU đối mặt "hậu quả sâu rộng".

"Mọi hành động liên quan đến tài sản có chủ quyền của Nga được tiến hành mà thiếu sự chấp thuận từ Moskva đều cấu thành hành vi trộm cắp. Rõ ràng hành vi trộm ngân sách nhà nước Nga sẽ gây hậu quả sâu rộng", Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev phát biểu ngày 5/12.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/12 công bố kế hoạch dùng gần 105 tỷ USD từ tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine trong hai năm, bất chấp Bỉ phản đối. Hơn 330 tỷ USD tài sản Nga ở phương Tây bị đóng băng sau khi xung đột nổ ra, trong đó phần lớn số tiền nằm ở EU và riêng Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán ở Bỉ, nắm giữ hơn 210 tỷ USD.

Đại sứ Nechaev tại sự kiện ở Berlin ngày 9/5/2022. Ảnh: AFP

Ông Nechaev cho biết "bước đi chưa từng có tiền lệ" này có thể phá hủy uy tín kinh doanh của EU và kéo các chính phủ châu Âu vào những vụ kiện tụng không hồi kết. "Thực tế đây là con đường dẫn tới những hỗn loạn pháp lý và phá hủy nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu, trong đó hậu quả chủ yếu nhắm vào EU. Chúng tôi tin Brussels và Berlin hiểu rõ điều này", ông nói.

Đại sứ Nga thêm rằng kế hoạch này cũng cho thấy châu Âu "không còn nguồn lực đáng kể" cần thiết để tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tháng trước cảnh báo EU không nên mạo hiểm "lao vào những vấn đề pháp lý và tài chính đầy rủi ro". Ông nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng kế hoạch của EU có thể khiến Bỉ đối mặt với những đòn trả đũa về pháp lý và tài chính nghiêm trọng từ Nga, kêu gọi các nước EU cam kết chia sẻ rủi ro.

Trong tuyên bố sau cuộc gặp người đồng cấp Bỉ ngày 5/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận lo ngại của Bỉ là "không thể phủ nhận" và cho rằng nó cần được giải quyết bằng giải pháp mà "tất cả các nước châu Âu đều cùng gánh rủi ro".

Lãnh đạo Bỉ và Đức nhất trí tiếp tục thảo luận để tìm ra giải pháp tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của khối vào ngày 18-19/12, theo Stefan Kornelius, người phát ngôn của ông Merz.

Thanh Tâm (Theo AFP, Guardian)