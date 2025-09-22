Nga chỉ trích Estonia châm ngòi đối đầu

Nga bác cáo buộc cho rằng tiêm kích nước này đã xâm phạm không phận Estonia, chỉ trích Tallinn muốn châm ngòi đối đầu.

"Phi cơ quân sự Nga luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế, bao gồm cả các quy định về hàng không", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay tuyên bố, khi được hỏi về việc Estonia cáo buộc ba tiêm kích MiG-31 của Moskva xâm phạm không phận nước này ngày 19/9.

Ông Peskov cho biết Nga coi những tuyên bố từ Estonia là "vô căn cứ, thiếu thuyết phục và là sự tiếp tục chính sách leo thang căng thẳng, châm ngòi không khí đối đầu".

Estonia chưa bình luận về thông tin.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Kazan hồi tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Estonia trước đó cho biết ba tiêm kích MiG-31 của Nga đã bay vào không phận nước này 12 phút tại khu vực đảo Vaindloo thuộc Vịnh Phần Lan, cách thủ đô Tallinn khoảng 100 km. Theo quân đội Estonia, biên đội Nga không khai báo lộ trình bay, tắt bộ phát đáp và không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc, khẳng định các dữ liệu theo dõi cho thấy biên đội đã tuân thủ chặt chẽ quy tắc về sử dụng vùng trời quốc tế và "không xâm phạm biên giới của các quốc gia khác".

Vị trí đảo Vaindloo. Đồ họa: Sun

Estonia đã đề nghị tham vấn theo Điều 4 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, quy định các nước thành viên NATO có quyền yêu cầu tham vấn chung khi "toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của bất kỳ bên nào bị đe dọa", mà không cần phải kích hoạt phản ứng quân sự. Tallinn còn đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về sự việc.

Đại sứ các nước tại NATO dự kiến họp vào ngày 23/9, trong khi cuộc họp của Hội đồng Bảo an sẽ diễn ra lúc 10h (21h giờ Hà Nội) hôm nay. Ukraine cũng đề nghị tham dự cuộc họp để trình bày quan điểm.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)