Nga chỉ trích bộ trưởng Bỉ vì phát ngôn 'xóa Moskva khỏi bản đồ'

Nga cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Francken "phát ngôn vô trách nhiệm" khi nói rằng NATO có thể "xóa Moskva khỏi bản đồ".

Trong cuộc phỏng vấn với tờ De Morgen hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken bác bỏ những lo ngại rằng việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể gây ra cuộc chiến toàn diện giữa Nga và NATO.

Ông Francken lập luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân vì liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu "sẽ xóa sổ Moskva khỏi bản đồ". Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ nói thêm ông cũng không lo ngại khả năng Nga tấn công châu Âu bằng vũ khí thông thường, vì kịch bản này cũng sẽ khiến Moskva "bị san phẳng".

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken. Ảnh: belganewsagency

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko ngày 29/10 cho rằng phát biểu của ông Francken cho thấy tâm lý "loạn thần do ảnh hưởng từ chiến sự" ở Tây Âu. Đại sứ quán Nga tại Bỉ gọi đó là những tuyên bố "khiêu khích và vô trách nhiệm", "vô lý và hoàn toàn xa rời thực tế".

Đại sứ quán Nga cũng nói thêm rằng các quan chức Liên minh châu Âu (EU) như ông Francken đang tạo ra mối đe dọa cho tương lai cho lục địa và có khả năng đẩy khu vực này vào một cuộc chiến mới.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn căng thẳng, bất chấp những nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Moskva nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev không giúp hạ nhiệt tình hình mà chỉ khiến chiến sự leo thang hơn nữa.

Ngọc Ánh (Theo RT, De Morgen, Pravda)