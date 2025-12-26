Nga chỉ trích bài phát biểu Giáng sinh của ông Zelensky

Điện Kremlin chỉ trích bài phát biểu Giáng sinh của ông Zelensky "thiếu văn minh, hằn học", cho rằng Tổng thống Ukraine phát ngôn ẩn ý về tính mạng của ông Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/12 đăng video trên Telegram, chúc người dân mùa Giáng sinh vui vẻ và cầu nguyện cho hòa bình. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng cầu cho một người không nêu tên sẽ "bị diệt vong". Truyền thông Nga nhận định lãnh đạo Ukraine ám chỉ Tổng thống Vladimir Putin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/12 bình luận về thông điệp này, cho rằng phát ngôn của Tổng thống Ukraine "thiếu văn minh, hằn học và dường như xuất phát từ một người đang không ổn định tâm lý".

"Mọi người cũng phải tự đặt câu hỏi liệu ông ấy có khả năng đưa ra bất kỳ quyết định hợp lý nào để hướng tới giải pháp chính trị và ngoại giao hay không", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva ngày 17/3. Ảnh: Reuters

Phái đoàn Nga và Ukraine những tuần gần đây có các cuộc đàm phán riêng với phía Mỹ về đề xuất chấm dứt xung đột sau gần 4 năm. Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, nhiều khu vực ở Ukraine bị tàn phá và hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, xin tị nạn ở các nước châu Âu khác.

Tổng thống Zelensky đã công bố dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm do Ukraine và Mỹ soạn thảo. Bản kế hoạch bao quát nhiều vấn đề, từ dàn xếp lãnh thổ hậu xung đột cho đến các cam kết an ninh mà Kiev mong muốn nhận được và kế hoạch tái thiết đất nước Ukraine.

Nga cho biết đang phân tích kế hoạch này. Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột và phản ánh thực tế lãnh thổ trên thực địa.

Ngọc Ánh (Theo RT, TASS, Moscow Times)