Nga chặn 'điệp viên của Ukraine' ám sát lãnh đạo tập đoàn quốc phòng

An ninh Nga tuyên bố phá âm mưu ám sát của tình báo Ukraine nhắm vào lãnh đạo một tập đoàn quốc phòng nước này.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 18/9 thông báo triệt phá một mạng lưới "điệp viên Ukraine" ở thành phố St. Petersburg. Ba nghi phạm bị tạm giữ đều là công dân Nga, độ tuổi 19-32, với cáo buộc âm mưu gài bom vào xe của lãnh đạo một tập đoàn quốc phòng.

FSB cho biết hai nghi phạm được phân công theo dõi mục tiêu, trinh sát quanh nhà riêng của lãnh đạo doanh nghiệp, sau đó sẽ giao thiết bị nổ cho một nghi phạm thứ ba thông qua điểm cất giấu bí mật tại nghĩa trang.

Khi nhận thiết bị, nghi phạm cải trang thành phụ nữ cao tuổi, di chuyển đến hiện trường để đặt chất nổ vào xe. Người này bị lực lượng an ninh bắt ngay khi chuẩn bị hành động.

Khoảnh khắc FSB bắt nghi phạm điệp viên Ukraine An ninh Nga truy bắt các nghi phạm "điệp viên Ukraine", chặn âm mưu ám sát lãnh đạo tập đoàn quốc phòng. Video: FSB

FSB cho biết cả ba nghi phạm, trong quá trình thẩm vấn, đã thừa nhận âm mưu khủng bố và liên lạc với người điều phối phía Ukraine thông qua ứng dụng nhắn tin.

Một trong số các nghi phạm khai mới tham gia mạng lưới từ tháng 7. Hai nghi phạm khác nói họ bắt đầu từ tháng 6, nhận nhiệm vụ mua pin dự phòng, điện thoại và xe đạp, lắp đặt camera theo dõi. Các nghi phạm cho biết quả bom có thể được kích hoạt từ xa bởi đầu mối tại Ukraine.

FSB cáo buộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) tham gia âm mưu này. Giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin.

Các nghi phạm bị khởi tố với các tội danh chuẩn bị tấn công khủng bố và tàng trữ trái phép chất nổ. Cơ quan điều tra cũng đang xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tham gia tổ chức khủng bố và phản quốc theo Bộ luật Hình sự Nga, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Thanh Danh (Theo TASS, RT)