Nga cáo buộc Ukraine tập kích tàu dầu Hy Lạp

Nga nói Ukraine phóng UAV tấn công tàu chở dầu của Hy Lạp ngoài khơi Biển Đen, vụ mới nhất trong loạt sự cố tương tự ở khu vực.

"Tàu chở dầu Matilda, mang cờ Malta, đã bị hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công cách thành phố Anapa ở vùng Krasnodar khoảng 100 km", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trên mạng xã hội hôm nay.

Hy Lạp trước đó cho hay hai tàu dầu thuộc sở hữu nước này gồm Matilda và Delta Harmony bị tấn công bằng UAV. Một trong hai tàu dự kiến bốc dỡ dầu của Kazakhstan tại cảng Nga. Athens chỉ trích vụ tấn công và cho biết Ngoại trưởng của họ sẽ thảo luận vấn đề này với các đối tác châu Âu.

Bộ Quốc phòng Nga không đề cập tới tàu Delta Harmony trong tuyên bố của mình. Kiev cũng chưa lên tiếng về cáo buộc của Moskva.

Tàu chở dầu Matilda. Ảnh: Ships Spotting

Bộ Ngoại giao Kazakhstan hôm nay bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu đang trên đường đến cảng biển của Liên doanh Đường ống dẫn khí Caspi (CPC) ở Biển Đen.

"Tần suất gia tăng của các sự cố như vậy cho thấy rủi ro ngày càng lớn đối với hoạt động của cơ sở hạ tầng năng lượng quốc tế", tuyên bố có đoạn.

Trong những tuần qua, Ukraine đã cáo buộc Nga tấn công một số tàu chở hàng ngoài khơi bờ biển phía nam của nước này ở vùng Odessa. Kiev cũng nhận trách nhiệm về những vụ tấn công thành công khác nhằm vào tàu có liên hệ với Nga ở Biển Đen.

Thanh Tâm (Theo AFP)