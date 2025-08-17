Nga cáo buộc Ukraine phóng UAV nhằm vào nhà máy điện hạt nhân

Giới chức Nga tuyên bố ngăn chặn thành công cuộc tập kích UAV của Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Smolensk ở miền tây đất nước.

"Lực lượng tác chiến điện tử đã chế áp máy bay không người lái (UAV) vũ trang Spis của Ukraine tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Smolensk, chặn đứng âm mưu tấn công địa điểm này. Đối phương vẫn tiếp tục những hành động khiêu khích bằng cách nhằm vào cơ sở điện hạt nhân của Nga", Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết hôm nay.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đánh chặn thành công một UAV trên vùng trời tỉnh Smolensk. Hãng tin RIA Novosti sau đó công bố hình ảnh các mảnh vỡ được cho là của UAV Ukraine sau khi rơi xuống khu vực.

Các bộ phận được cho là của UAV tấn công nhà máy điện hạt nhân Smolensk ngày 17/8. Ảnh: RIA Novosti

Ban quản lý nhà máy điện hạt nhân Smolensk cho biết cơ sở này vẫn hoạt động bình thường, không có thiệt hại nào ở các lò phản ứng hoặc cơ sở hạ tầng vận hành quan trọng.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Nhà máy điện hạt nhân Smolensk được xây dựng từ thời Liên Xô, cách thủ đô Moskva khoảng 330 km về phía tây nam, gần biên giới với Belarus. Nhà máy có ba lò phản ứng RBMK, với tổng công suất 3.000 MW. Đây là cơ sở sản xuất điện lớn nhất khu vực tây bắc trong hệ thống năng lượng thống nhất của Nga.

