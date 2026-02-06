Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ bắn tướng tình báo ở Moskva

Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng Ukraine đứng sau vụ bắn tướng Alekseyev nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước.

Phát biểu trên truyền hình ngày 6/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Ukraine đứng sau "hành động khủng bố" nhằm vào trung tướng Vladimir Alekseyev, 64 tuổi, Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GRU), đồng thời cho rằng Kiev đang cố "phá hoại tiến trình đàm phán" nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 4 năm qua giữa hai nước.

Tuy nhiên, ông Lavrov không đưa ra bằng chứng cho các cáo buộc của mình. Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin.

Trung tướng Vladimir Alekseyev, Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Điện Kremlin trong khi đó cho biết các cơ quan tình báo Nga đang điều tra sự việc và liên tục báo cáo tình hình cho Tổng thống Vladimir Putin.

"Các cơ quan đặc nhiệm đang thực hiện nhiệm vụ của mình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. "Chúng tôi chúc trung tướng sớm bình phục. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy".

Các phóng viên AFP ghi nhận một xe giám định pháp y đang đậu bên ngoài tòa chung cư của tướng Alekseyev và các điều tra viên đã phong tỏa lối ra vào.

Nhật báo Kommersant dẫn nguồn tin từ cơ quan hành pháp cho biết kẻ tấn công đã phục sẵn khi tướng Alekseyev rời căn hộ để đi làm. Ông Alekseyev trúng đạn ở tay, chân và ngực trong lúc giằng co. Nghi phạm đã rời khỏi hiện trường sau khi gây án.

Chưa có thêm thông tin cập nhật về tình trạng của Alekseyev ngoài việc ông đã được đưa đi cấp cứu.

"Các hoạt động điều tra và biện pháp tìm kiếm nghiệp vụ đang được triển khai để xác định cá nhân hoặc những người liên quan đến việc thực hiện tội ác trên," phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko cho biết.

Một số phóng viên Nga, các blogger quân sự và dư luận đang đặt câu hỏi tại sao những quan chức quan trọng như tướng Alekseyev không được bảo vệ tốt hơn.

Một người hàng xóm của tướng Alekseyev cho hay hệ thống camera giám sát trong tòa nhà vẫn hoạt động tốt sau khi xuất hiện thông tin chưa được xác minh rằng kẻ nổ súng đã lọt vào trong tòa chung cư bằng cách giả dạng nhân viên giao đồ ăn.

Kể từ tháng 12/2024, 3 quan chức khác cùng cấp với tướng Alekseyev đã bị sát hại tại Moskva hoặc các vùng lân cận. Người đứng đầu Cục Quân huấn thuộc Bộ Tổng tham mưu đã thiệt mạng do một quả bom đặt dưới gầm xe vào ngày 22/12 năm ngoái.

Là một sĩ quan quân đội giàu kinh nghiệm, ông Alekseyev giữ chức Cục phó GRU từ năm 2011. Ông bị phương Tây trừng phạt do cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công mạng và vai trò trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại Anh năm 2018. Vụ ám sát hụt khiến một công dân Anh tử vong và khiến mối quan hệ giữa London và Moskva trở nên căng thẳng.

Khi trùm Wagner Yevgeny Prigozhin tiến hành cuộc nổi loạn bất thành hồi tháng 6/2023, tướng Alekseyev là một trong những quan chức cấp cao được cử đến đàm phán với ông này. Tướng Alekseyev cũng từng chỉ huy các hoạt động tình báo trong thời gian Nga can thiệp vào Syria để hỗ trợ tổng thống Bashar al-Assad.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)