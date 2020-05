Nga cáo buộc Mỹ nỗ lực phá hoại WHO

Nga chỉ trích việc Trump đe dọa rút Mỹ khỏi WHO và phản đối những hành vi phá hoại tổ chức này.

"Có những cơ hội để cải thiện tổ chức và cũng như trước đây, chúng tôi đã sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong công việc này", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đề cập tới Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau cuộc họp với các nghị sĩ thuộc đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền hôm nay.

"Tuy nhiên, chúng tôi phản đối việc phá hoại tất cả vì lợi ích chính trị hoặc địa chính trị của một nước, ý tôi là Mỹ, hoặc một nhóm quốc gia do Mỹ dẫn đầu. Chúng tôi cũng phản đối chính trị hóa mọi thứ liên quan đến sự lây lan Covid-19. WHO không thể trở thành quả bóng chuyền qua chuyền lại", Ryabkov cho hay.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu trong một cuộc họp báo ở Moskva hồi tháng 2/2019. Ảnh: Reuters.

Bình luận của quan chức Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc WHO làm hỏng phản ứng của toàn cầu với Covid-19 và gọi tổ chức này là "con rối của Trung Quốc". Trong "tối hậu thư" gửi Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump cảnh báo nếu cơ quan này "không cải thiện đáng kể trong 30 ngày tới", Washington sẽ cắt vĩnh viễn ngân sách và xem xét lại tư cách thành viên của mình trong WHO.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng lá thư của Trump nhằm bôi nhọ nỗ lực chống Covid-19 của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Washington đang tìm cách biến Bắc Kinh "thành chủ đề để trốn tránh trách nhiệm và mặc cả nghĩa vụ quốc tế với WHO".

Tại cuộc họp Đại hội đồng Y tế Thế giới hôm nay, các quốc gia thành viên của WHO đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi đánh giá "công bằng, độc lập và toàn diện" về phản ứng của quốc tế và WHO với Covid-19.

Ánh Ngọc (Theo AFP)