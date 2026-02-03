Nga cảnh báo về hiệp ước hạt nhân sắp hết hạn với Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo "thế giới sẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết" khi hiệp ước hạt nhân giữa Mỹ và Nga hết hạn ngày 5/2.

"Thời gian đang trôi đi nhanh chóng và sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết trong vài ngày tới. Lần đầu tiên Mỹ và Nga, hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, sẽ không còn văn kiện cơ bản nào để hạn chế và thiết lập kiểm soát chúng", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo ngày 3/2.

Theo ông Peskov, việc Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) kết thúc vào ngày 5/2 "sẽ rất tồi tệ cho an ninh trên toàn thế giới và an ninh chiến lược". Ông khẳng định đề xuất của Nga vẫn còn hiệu lực, song chưa nhận được phản hồi từ phía Mỹ.

Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong sự kiện tại Moskva, Nga tháng 12/2025. Ảnh: RIA Novosti

Tại cuộc họp với Hội đồng An ninh Liên bang Nga tháng 9/2025, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng tuân thủ các hạn chế theo khuôn khổ New START thêm một năm nữa sau khi hiệp ước hết hạn, song biện pháp này chỉ khả thi nếu Mỹ làm theo.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu rằng Mỹ sẽ không gia hạn hiệp ước hiện tại. "Nếu nó hết hạn thì cứ để hết hạn đi. Chúng ta sẽ ký thỏa thuận tốt hơn", ông nói ngày 7/1.

New START, còn gọi là START III, được Mỹ và Nga ký năm 2010 và có hiệu lực một năm sau đó. Hai nước sau đó gia hạn hiệp ước thêm 5 năm vào năm 2021. Các cuộc đàm phán gia hạn thỏa thuận trong những năm qua giữa Mỹ và Nga đổ vỡ do căng thẳng giữa hai nước, trong đó có vấn đề Ukraine.

Hiệp ước New START quy định mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, số lượng đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này cũng không được vượt quá 1.550.

Nga và Mỹ đều có thể vượt giới hạn này nếu New START không được gia hạn hoặc thay thế bằng một thỏa thuận khác.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, TASS, RIA Novosti)