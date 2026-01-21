Nga cảnh báo Moldova về ý tưởng sáp nhập vào Romania

Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng nền tảng nhà nước của Moldova sẽ bị hủy hoại nếu quốc gia này thúc đẩy nỗ lực sáp nhập với Romania.

Tổng thống Moldova Maia Sandu tuần trước tuyên bố sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập với nước láng giềng Romania nếu cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này diễn ra. Chính phủ Moldova hôm 19/1 cũng thông báo đang làm các thủ tục để hoàn tất việc rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) do Nga lãnh đạo.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 20/1 cảnh báo rằng nền tảng nhà nước của Moldova sẽ bị tổn hại nếu sáp nhập với Romania, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

"Chúng tôi cam kết duy trì quan hệ bình thường với Moldova. Chúng tôi không tạo cớ gì cho chính quyền Moldova có các hành động đối đầu, dưới sự xúi giục từ EU", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moskva hôm 14/1. Ảnh: AFP

Điện Kremlin cũng bày tỏ tiếc nuối về việc Moldova rời khỏi CIS. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói thêm Nga không bất ngờ về động thái này, vì thực tế Moldova đã ngừng tham gia các hoạt động của CIS từ khá lâu.

Theo Reuters, Moldova đã dừng tham gia nghĩa vụ với CIS kể từ năm 2023.

Moldova từng là một phần của Romania trong giai đoạn giữa Thế chiến I và Thế chiến II. Nước này sau đó trở thành một phần của Liên Xô và giành độc lập năm 1991.

Moldova có khoảng 2,4 triệu dân, đa số nói tiếng Romania và thiểu số nói tiếng Nga. Moldova đặt mục tiêu gia nhập EU vào năm 2023, nhưng hiện đối mặt với sự bất đồng trong nước cũng như áp lực từ Nga.

Khoảng 1,5 triệu người Moldova mang quốc tịch Romania. Các cuộc thăm dò gần đây chỉ ra rằng chỉ có khoảng một phần ba người Moldova ủng hộ việc sáp nhập vào Romania.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, TASS, Romania Journal)