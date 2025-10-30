Nga cảnh báo 'hành động tương tự' nếu Mỹ thử vũ khí hạt nhân

Điện Kremlin khẳng định Nga không thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nhưng tuyên bố sẽ làm như vậy nếu Mỹ nối lại hoạt động này.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các quốc gia khác đang thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Cho đến giờ, chúng tôi không biết có quốc gia nào đang thử nghiệm hay không", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm nay.

Ông nói rằng Mỹ không thông báo trước cho Nga về quyết định thay đổi lập trường xoay quanh hoạt động thử nghiệm hạt nhân. "Tôi muốn nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga sẽ hành động tương tự nếu bất kỳ quốc gia nào vi phạm lệnh ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân", ông Peskov cho hay.

Phát biểu được quan chức Nga đưa ra sau khi Tổng thống Trump thông báo đã chỉ thị Bộ Quốc phòng Mỹ lập tức nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân, cho rằng đây là động thái "dựa trên cơ sở bình đẳng" do các quốc gia khác đang tiến hành thử nghiệm. "Nga đang đứng thứ hai, Trung Quốc còn cách khá xa ở vị trí thứ ba, nhưng sẽ bắt kịp trong vòng 5 năm tới", ông nói.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov tại một cuộc họp ở Moskva hồi tháng 12/2023. Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có cảm thấy phát biểu của ông Trump đã châm ngòi cuộc chạy đua vũ trang mới hay không, ông Peskov trả lời rằng "không hẳn vậy". Ông cũng nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa hành trình Burevestnik ngày 21/10 và siêu ngư lôi Poseidon ngày 28/10 "không phải thử nghiệm vũ khí hạt nhân, mà chỉ nhằm phát triển hệ thống phòng thủ".

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Nga Andrei Kartapolov cùng ngày cảnh báo rằng Mỹ tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân sẽ khiến thế giới "quay lại thời kỳ khó lường và đối đầu công khai".

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga đang biên chế 5.459 đầu đạn hạt nhân, nhiều nhất trên thế giới. Khoảng 1.718 đầu đạn hạt nhân trong số này đang được triển khai, đồng nghĩa chúng đã gắn trong tên lửa hoặc đặt tại căn cứ có lực lượng thường trực, sẵn sàng khai hỏa khi có lệnh.

Dữ liệu của Bộ Năng lượng Mỹ tính đến tháng 9/2023 cho thấy nước này sở hữu 3.748 đầu đạn hạt nhân, trong đó 2.170 đầu đạn ở trạng thái sẵn sàng khai hỏa.

Mỹ và Nga những năm qua thường xuyên thử các hệ thống vũ khí mang được đầu đạn hạt nhân, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và chiến đấu cơ, nhưng chúng đều không mang đầu đạn hoặc chỉ có thiết bị mô phỏng. Hoạt động này chủ yếu nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và độ tin cậy của phương tiện mang phóng.

Lần gần nhất Mỹ thử vũ khí hạt nhân vào năm 1992. Liên Xô tiến hành vụ thử vũ khí nguyên tử cuối cùng vào tháng 10/1990, trong khi Nga chưa từng thực hiện hoạt động này kể từ khi Liên Xô tan rã.

Huyền Lê (Theo Reuters, TASS)