Nga cảnh báo châu Âu về ý định tịch thu tài sản đóng băng

Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ truy cứu bất kỳ cá nhân hay quốc gia châu Âu nào chiếm đoạt tài sản của nước này.

"Về những kế hoạch tịch thu trái phép tài sản của Moskva, chúng tôi gọi đó là ăn cắp. Bất kỳ ai đánh cắp hoặc sử dụng sai trái tài sản của Nga, cũng như lợi nhuận phát sinh từ những tài sản đó, sẽ bị truy tố bằng cách này hay cách khác. Các quốc gia liên quan cũng sẽ bị truy cứu", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc họp báo hôm nay.

Phát biểu được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) thông báo đang tìm cách phù hợp để sử dụng tài sản Nga bị đóng băng ở khối nhằm hỗ trợ cho Ukraine.

Quan chức Điện Kremlin lưu ý nỗ lực của châu Âu nhằm tịch thu tài sản Nga đang làm suy yếu niềm tin vào hệ thống ngân hàng trung ương, đồng tiền chung euro và sự an toàn của quyền sở hữu và tài sản ở khu vực.

"Đây là những bước đi phá hủy dần niềm tin vào nguyên tắc tài sản là bất khả xâm phạm. Cú boomerang này sẽ quay lại, gây tổn hại nặng nề cho chính những quốc gia đang nắm giữ tài sản và muốn duy trì sức hút đầu tư", ông Peskov cho hay.

Giới chức EU chưa bình luận về thông tin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva, Nga ngày 23/6. Ảnh: Reuters

Sau khi chiến sự Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022, phương Tây đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga, đóng băng khoảng 300 tỷ euro (hơn 320 tỷ USD) tài sản của ngân hàng trung ương Nga và giới tài phiệt nước này.

Khoảng 210 tỷ euro tài sản Nga đóng băng nằm ở EU, trong đó 185 tỷ euro được quản lý bởi Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán có trụ sở ở Bỉ. Lượng chứng khoán trị giá khoảng 175 tỷ euro đã được chuyển thành tiền mặt khi đáo hạn. Đây chính là tài sản Nga mà EU có thể sử dụng.

EU dự định dùng số tiền này làm tài sản đảm bảo để phát hành các khoản vay, rồi chuyển tiền cho Ukraine và giúp nước này tái thiết. Kiev sẽ trả nợ khi được Moskva bồi thường thiệt hại do chiến sự gây ra.

Các quốc gia châu Âu như Đức, Estonia ủng hộ và thúc đẩy đề xuất của EU. Kaja Kallas, quan chức phụ trách đối ngoại EU, hôm nay nói liên minh đang nỗ lực để đạt thỏa thuận nhanh nhất có thể.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)