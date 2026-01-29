Nga cân nhắc sơ tán chuyên gia khỏi nhà máy điện hạt nhân Iran

Nga sẵn sàng sơ tán nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran nếu tình hình xấu đi, theo lãnh đạo tập đoàn hạt nhân Rosatom.

"Chúng tôi chân thành hy vọng các bên liên quan sẽ tuân thủ cam kết về tính bất khả xâm phạm của khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Tuy nhiên, chúng tôi cũng theo dõi sát sao diễn biến và sẵn sàng triển khai các biện pháp sơ tán nếu cần", Alexei Likhachev, lãnh đạo tập đoàn hạt nhân quốc gia Nga Rosatom, ngày 29/1 nói với TASS.

Bushehr là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang vận hành của Iran, do Nga xây dựng từ năm 1995 và hòa lưới điện vào năm 2011. Trong phỏng vấn với truyền hình Nga tháng 11/2025, Likhachev cho biết khoảng 3.000 chuyên gia đang làm việc tại nhà máy, trong đó có khoảng 700 người là công dân Nga đang hỗ trợ xây dựng hai tổ máy mới.

Ông cho hay khi cần sơ tán nhân viên khỏi nhà máy này, Rosatom sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao cùng Bộ Quốc phòng Nga.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran tháng 4/2024. Ảnh: AFP

Theo Likhachev, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025, khu vực nhà máy Bushehr được xem là "nơi an toàn nhất" ở nước này vì các bên cam kết tôn trọng tính bất khả xâm phạm của khu vực.

Ông tiết lộ Tổng thống Vladimir Putin đã trực tiếp trao đổi với các bên tham gia xung đột khi đó về đảm bảo an toàn cho nhân sự và nhà máy ở Bushehr. Ông cảnh báo nếu Bushehr bị tấn công, hậu quả hạt nhân có thể đạt tới mức độ thảm họa tương tự sự cố Chernobyl năm 1986.

Lãnh đạo Rosatom nêu khả năng sơ tán nhân viên Nga ở Bushehr khi căng thẳng giữa Tehran và Washington leo thang gần đây. Mỹ đã triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay đến Trung Đông hồi đầu tuần, trong khi Tổng thống Donald Trump cảnh cáo Iran sắp hết thời gian để thương lượng về chương trình hạt nhân.

Vị trí nhà máy điện hạt nhân Bushehr và các cơ sở hạt nhân của Iran. Đồ họa: AFP

Trong cuộc gặp Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan ngày 29/1, Tổng thống Putin cho biết Nga đang theo dõi sát sao mọi diễn biến liên quan đến Iran.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày kêu gọi các bên kiềm chế và từ bỏ phương án vũ lực trong giải quyết bất đồng. Ông nói tiềm năng đàm phán Tehran - Washington "vẫn còn rất lớn", đồng thời cảnh báo mọi hành động dùng vũ lực nhắm vào Tehran sẽ đẩy Trung Đông vào hỗn loạn.

Thanh Danh (Theo Reuters, TASS, Iran International)