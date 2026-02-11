Nga bắt thêm nghi phạm trong vụ ám sát tướng tình báo

Giới chức Nga bắt nghi phạm Pavel Vasin, là người phụ trách trang thiết bị cho kẻ tấn công chính, trong vụ ám sát hụt tướng tình báo Alekseyev.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 10/2 cho biết Pavel Vasin, 44 tuổi, con trai của Viktor Vasin, đã bị bắt. Viktor, đồng phạm của nghi phạm chính Lyubomir Korba, đã bị bắt tại Moskva ngay sau vụ tướng tình báo Vladimir Alekseyev bị bắn ngày 6/2.

Pavel bị cáo buộc cung cấp cho cha mình và Korba "các phương tiện được sử dụng để theo dõi mục tiêu và lấy vũ khí từ kho chứa bí mật". Trong video thẩm vấn của FSB, Pavel cho biết Korba đã thay mặt Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ anh ta vào tháng 9/2025.

"Tôi đã thực hiện các nhiệm vụ do Korba giao liên quan trang thiết bị và lái xe đưa ông ta đi bất cứ nơi nào ông ta yêu cầu", Pavel nói.

Theo FSB, người đàn ông này đang theo dõi hai sĩ quan quân đội cấp cao khác nhằm chuẩn bị cho các âm mưu ám sát có thể xảy ra. Trong khi đó, cha của Vasin bị cáo buộc thuê một căn hộ cho Korba và cung cấp cho ông ta thẻ đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng.

Pavel Vasin, nghi phạm bị bắt sau vụ ám sát tướng tình báo Vladimir Alekseyev. Ảnh: FSB

FSB trước đó khẳng định Pavel mang quốc tịch Ba Lan và đã "bắt tay với cơ quan tình báo Ba Lan" để lôi kéo bố mình tham gia âm mưu. Warsaw bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là "chiêu trò tung tin giả điển hình".

Trung tướng Alekseyev được đưa vào bệnh viện sau khi bị bắn ba phát đạn tại một chung cư ở Moskva. Ông được phẫu thuật trong bệnh viện, đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và có thể trò chuyện, nhưng tình trạng vẫn nghiêm trọng.

Nghi phạm chính Korba bị bắt tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất và bị dẫn độ về Nga hôm 7/2. Nghi phạm còn lại là Zinaida Serebritskaya, người sống cùng khu chung cư với tướng Alekseyev, đã trốn sang Ukraine. Cảnh sát Nga đã phát lệnh bắt người phụ nữ này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mô tả vụ ám sát này là "hành động khủng bố" do Ukraine tiến hành nhằm phá vỡ tiến trình đàm phán hòa bình. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha bác bỏ cáo buộc, cho rằng vụ tấn công là kết quả của "mâu thuẫn nội bộ Nga".

Huyền Lê (Theo Reuters, Moscow Times)