Nga bác tin Tổng thống Putin rạn nứt với Ngoại trưởng Lavrov

Điện Kremlin bác bỏ tin đồn Ngoại trưởng Lavrov làm mất lòng Tổng thống Putin sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ bị đình trệ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần này vắng mặt tại cuộc họp quan trọng ở Điện Kremlin mà ông thường tham dự. Ông Lavrov cũng không đại diện Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi vào cuối tháng. Trong hai tuần qua, Bộ Ngoại giao Nga cũng không thông báo kế hoạch làm việc hay lịch phát biểu của ông Lavrov.

Những diễn biến này làm dấy lên suy đoán rằng Ngoại trưởng Lavrov có thể đã làm mất lòng Tổng thống Putin, sau khi kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Hungary đổ vỡ.

Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ đồn đoán. "Tôi xin trả lời ngắn gọn: Thông tin này hoàn toàn sai sự thật", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Ngoại trưởng Lavrov (trái) và Tổng thống Putin tại Saint Petersburg hồi tháng 6/2023. Ảnh: Reuters

"Đương nhiên rồi. Đương nhiên ông Lavrov vẫn giữ chức Ngoại trưởng", người phát ngôn Peskov cho biết khi được hỏi liệu ông Lavrov có tiếp tục đảm nhiệm vai trò hiện tại hay không.

Ông Lavrov, 75 tuổi, giữ cương vị là nhà ngoại giao hàng đầu của Nga từ năm 2004. Tính đến nay, ông đảm nhiệm vị trí này gần 22 năm, trở thành một trong những ngoại trưởng tại vị lâu nhất lịch sử Nga hiện đại. Ông cũng là quan chức chính phủ phục vụ lâu nhất của Nga.

Ông bắt đầu làm việc trong ngành ngoại giao từ năm 1972. Ông giữ chức thứ trưởng từ năm 1992 đến 1994, sau đó giữ chức đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc trong một thập kỷ.

Tổng thống Putin ngày 21/5 ra quyết định trao huân chương Thánh Andrew cao quý nhất nước này cho Ngoại trưởng Nga, đúng vào sinh nhật 75 tuổi của ông Lavrov, nhằm "ghi nhận những công lao to lớn với nước Nga, đóng góp phát triển, thực hiện đường lối đối ngoại của quốc gia, nhiều năm phục vụ nhà nước hiệu quả".

Ngọc Ánh (Theo Reuters)