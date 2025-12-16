Nga bác khả năng ngừng bắn dịp Giáng sinh

Nga cho rằng lệnh ngừng bắn dịp Giáng sinh là giải pháp ngắn hạn và mang lại lợi thế cho Ukraine, trong khi Moskva hướng tới thỏa thuận lâu dài.

"Câu hỏi bây giờ là liệu chúng ta có đạt được thỏa thuận như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói hay không", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho hay, khi được hỏi về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ ủng hộ ý tưởng ngừng bắn, đặc biệt là các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, trong dịp Giáng sinh.

Theo ông Peskov, Nga khó có thể tham gia lệnh ngừng bắn như vậy nếu Ukraine cứ tập trung vào "các giải pháp ngắn hạn, không khả thi" thay vì thỏa thuận lâu dài.

"Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn thỏa thuận ngừng bắn chỉ để tạo cho Ukraine khoảng thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị tiếp tục chiến sự", ông Peskov nói. "Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này, đạt được mục tiêu, bảo vệ lợi ích của mình và đảm bảo hòa bình ở châu Âu trong tương lai".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva ngày 10/5. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Điện Kremlin cho hay Nga vẫn chưa xem chi tiết các đề xuất về đảm bảo an ninh kiểu NATO cho Ukraine mà quan chức Mỹ và châu Âu nói rằng Washington đã đề nghị cung cấp.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông cùng Tổng thống Zelensky hôm 15/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết hiện có cơ hội nhỏ nhưng thực tế cho thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.

Khi được hỏi liệu có thể đạt thỏa thuận đình chiến trước Giáng sinh hay không, ông Merz trả lời điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Nga. Ông kêu gọi phía Nga ngừng các cuộc tấn công, ít nhất là trong dịp Giáng sinh, nhằm hướng tới khởi động các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn thực sự.

Ông Zelensky bày tỏ đồng tình và cho biết Mỹ cũng ủng hộ ý tưởng này. "Tôi tin rằng lệnh đình chiến liên quan đến năng lượng là hợp lý và chúng tôi sẽ ủng hộ bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào. Chúng tôi cũng ủng hộ các bước đi của châu Âu và Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự", ông Zelensky cho hay.

Huyền Lê (Theo Reuters, Kyiv Independent, Ukrinform)