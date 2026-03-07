BrazilCamera ở góc phố ghi lại những va chạm từ nhẹ đến nghiêm trọng, từ tự ngã đến hai xe đâm nhau cả khi người lái đã giảm tốc độ.

Ngã ba gây ám ảnh với lái xe vì tai nạn liên tiếp Video: Xdopalhaco

Ngã ba nằm ở khu Tancredo Neves, thành phố Manaus, bang Amazonas. Theo dữ liệu từ video, từ ngày 27/1 đến đầu tháng 3, ít nhất 12 va chạm xảy ra.

Phần lớn phương tiện, gồm cả xe máy và ôtô, đều đi tốc độ thấp. Thậm chí, một xe máy chở hai gần như đã dừng lại trước khi tự ngã. Một tình huống khác cho thấy hai xe máy cùng chở hai người từ hai hướng vuông góc đều giảm tốc độ nhưng vẫn đâm vào nhau.

Va chạm nghiêm trọng nhất là một ôtô rẽ phải rồi tự đâm vào tường nhà ven đường, lật nghiêng. May mắn không có thương tích đáng kể, theo D24am.

Nhiều người nói vui rằng ngã ba này không dành cho các tay lái nghiệp dư, hay ví nơi này như một thỏi nam châm hút các phương tiện vào nhau. Những người khác nghiêm túc hơn, nêu lý do có thể đến từ địa hình của ngã ba: đường dốc, lối rẽ khuất tầm nhìn, và cũng có thể do người điều khiển phương tiện không tỉnh táo. Trong video có một số trường hợp ôtô tụt dốc va vào xe khác.

Mỹ Anh