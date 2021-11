NFT được chọn là Từ của năm

Tần suất sử dụng từ NFT tăng 11.000% so với năm ngoái, vượt qua các chủ đề nóng như Covid-19, Crypto, Metaverse để trở thành từ nổi bật của năm.

Theo Collins, NFT (non-fungible token) là "một chứng chỉ kỹ thuật số duy nhất được đăng ký trong một blockchain, được sử dụng để ghi lại quyền sở hữu một tài sản như tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ sưu tầm". Độ phổ biến của NFT năm nay "vượt qua sự ồn ào của Covid-19" để trở thành Từ của năm. Năm ngoái, "lockdown" (phong toả) được chọn là Từ của năm.

Từ điển Collins ra đời từ năm 1824 và hiện ghi nhận hơn 4,5 tỷ từ vựng. Mỗi năm, Collins đưa ra danh sách những từ phổ biến nhất dựa trên công cụ thống kê của họ trên Internet, cho thấy xu hướng và mức độ quan tâm của người dùng trên khắp thế giới với các chủ đề nhất định.

"Everydays: The First 5000 days" - tác phẩm NFT đắt nhất mọi thời đại với giá 69,3 triệu USD của nghệ sĩ Beeple.

Alex Beecroft, Giám đốc điều hành của Collins Learning, cho biết: "Đó là sự tăng trưởng bất thường của một từ viết tắt được sử dụng trong năm. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập phản ánh sự phát triển vượt bậc của NFT trong năm 2021".

Theo ông, NFT hiện diện khắp mọi nơi, từ các tác phẩm nghệ thuật đến trang tài chính, trong phòng trưng bày, sàn đấu giá và các nền tảng truyền thông xã hội. "NFT có ảnh hưởng lâu dài hay không vẫn chưa được xác định, nhưng sự hiện diện đột ngột của nó trong các cuộc trò chuyện trên khắp thế giới khiến nó xứng đáng được vinh danh là Từ của năm", đại diện Collins giải thích.

Theo The Guardian, NFT bắt đầu khuấy động cả thế giới khi ca sĩ Grimes bán bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số với giá gần 6 triệu USD. NFT có giá trị nhất hiện này bức tranh ghép Everydays: The First 5000 days của nghệ sĩ Beeple. Tác phẩm đã được bán giá 69,3 triệu USD qua Christie's. NFT này cũng đưa Beeple trở thành nghệ sĩ đương thời giá trị nhất trên thị trường nghệ thuật.

Ngoài NFT, hai từ khóa công nghệ khác cũng nằm trong top 10 là "Crypto" (tiền mã hóa) và "Metaverse" (vũ trụ ảo). Trong đó, mức độ phổ biến của Crypto tăng 468% so với năm ngoái.

Danh sách 10 từ hàng đầu của năm theo bình chọn của Collins:

NFT: Token không thể thay thế

Cheugy: Tiếng lóng mang nghĩa đối lập với thời trang, sành điệu, được sử dụng khi ai đó vẫn theo các xu hướng lỗi thời.

Climate anxiety: Nỗi lo về biến đổi khí hậu

Crypto: Viết tắt của cryptocurrency (tiền điện tử)

Double-vaxxed: Đã tiêm hai mũi vaccine

Hybrid working: Mô hình làm việc lai giữa văn phòng và tại nhà

Metaverse: Khái niệm về vũ trụ ảo

Neopronoun: Đại từ nhân xưng kiểu mới nhằm tránh phân biệt giới tính

Pingdemic: Thông báo không chính thức về quy mô thành viên lớn của một nhóm được theo dõi trên ứng dụng

Regencycore: Có nghĩa sang trọng, ám chỉ một phong cách ăn mặc lấy cảm hứng từ trang phục trong xã hội thượng lưu thời kỳ Regency.

Khương Nha (theo The Guardian)