Neymar: 'Tuần trước tôi còn bị chê là cầu thủ tệ nhất thế giới'

BrazilNeymar đáp trả những hoài nghi về phong độ và khả năng dự World Cup 2026, sau khi lập cú đúp giúp Santos hạ Vasco da Gama 2-1 tại vòng 4 giải VĐQG Brazil.

Trên sân Urbano Caldeira, Santos hôm 25/2, Neymar mở tỷ số bằng cú đặt lòng chân phải qua hai chân hậu vệ Vasco da Gama về góc xa ở phút 25. Tiền đạo 34 tuổi sau đó chạy ra cột cờ góc, tái hiện điệu nhảy ăn mừng giống đồng hương Vinicius trong hai lượt Real gặp Benfica ở play-off Champions League.

Sau khi Vasco da Gama gỡ hòa, chính Neymar ấn định chiến thắng 2-1 cho Santos bằng pha lốp bóng chân trái ở hiệp hai. Cú đúp này là lần đầu anh ghi bàn kể từ tháng 12/2025, thời điểm tiền đạo người Brazil cũng ghi hai bàn trong trận gặp Juventude, khép lại năm cũ trước khi bước vào giai đoạn điều trị chấn thương.

Neymar ăn mừng trong trận Santos thắng Vasco da Gama 2-1 tại vòng 4 giải VĐQG Brazil trên sân Urbano Caldeira, Santos, Brazil ngày 25/2/2026. Ảnh: AFP

Sau trận, cựu cầu thủ Barca và PSG tỏ ra hả hê. "Tuần trước, họ nói tôi là cầu thủ tệ nhất thế giới. Hôm nay, tôi ghi hai bàn và đó mới là điều quan trọng", tiền đạo người Brazil nói với SporTV. "Bóng đá là vậy. Một ngày bạn bị cho là hết thời, ngày hôm sau lại được gọi tên cho chiến dịch World Cup".

Dù vậy, tiền đạo mang áo số 10 cho biết vẫn đang trong quá trình tìm lại thể trạng tốt nhất. Đây mới là trận thứ ba của anh trong năm 2026, và là lần thứ hai đá trọn 90 phút. Ở cuối trận vừa qua, anh vẫn bị chuột rút, nhưng xem đó là một phần của quá trình hồi phục.

Neymar đang giữ kỷ lục ghi 79 bàn cho Brazil, hơn cột mốc cũ của "Vua bóng đá" Pele hai bàn. Anh từng giúp ĐTQG vào bán kết World Cup 2014, tứ kết World Cup 2018 và tứ kết World Cup 2022. Lần gần nhất Neymar chơi cho Brazil là trận thua Uruguay 0-2 hôm 17/10/2023. Khi đó, tiền đạo này bị đứt dây chằng đầu gối và nghỉ thi đấu gần một năm.

Tuần trước, Neymar từng úp mở khả năng giải nghệ khi hợp đồng hiện tại với Santos hết hạn vào cuối năm 2026. Dù vậy, anh thừa nhận bản thân không biết điều gì sẽ xảy ra, và hiện tại chỉ có thể lên kế hoạch cho từng năm.

Neymar cũng cho biết quyết định tương lai sẽ phụ thuộc vào cảm xúc và thể trạng vào cuối mùa. "Chúng ta sẽ xem trái tim tôi quyết định thế nào. Điều đó phụ thuộc vào những gì tôi cảm nhận vào cuối năm", tiền đạo 34 tuổi bày tỏ.

Dù để ngỏ khả năng treo giày, cựu tiền đạo Barca và PSG khẳng định 2026 là năm đặc biệt quan trọng, không chỉ với Santos mà còn với đội tuyển Brazil trong năm diễn ra World Cup. "Năm nay rất quan trọng, không chỉ với Santos mà còn với đội tuyển Brazil vì đó là năm World Cup, và với cá nhân tôi nữa. Tôi muốn chơi mùa giải này với 100% khả năng", anh nhấn mạnh.

HLV trưởng tuyển Brazil, Carlo Ancelotti nhiều lần khẳng định sẽ cân nhắc triệu tập Neymar cho World Cup 2026 nếu đạt thể trạng sung mãn.

Hồng Duy (theo ESPN)