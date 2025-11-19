Neymar mua thương hiệu Pele

BrazilCựu tiền đạo Barca và PSG mua thương hiệu mang tên huyền thoại Pele với mức giá rẻ bất ngờ.

Công ty gia đình của Neymar, NR Sports vừa mua thương hiệu Pele với giá khoảng 18 triệu USD. Theo kênh UOL Esport, mức này thấp một cách đáng ngạc nhiên đối với một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.

Neymar tới thăm Pele (phải) ở bệnh viện tại Paris, Pháp vào tháng 4/2019. Ảnh: Globo

Thương hiệu Pele gần như không còn được sử dụng kể từ khi ông qua đời vào ngày 29/12/2022. Giờ đây, NR Sports sẽ xây dựng lại trên toàn thế giới, góp phần tôn vinh cầu thủ duy nhất từng ba lần vô địch World Cup, đồng thời kể lại câu chuyện huyền thoại cho các thế hệ sau.

Công ty gia đình của Neymar cũng có toàn quyền sử dụng tên tuổi, hình ảnh, tài liệu lưu trữ và cơ hội thương mại liên quan đến Pele.

Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước luôn xem Pele là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Brazil. Ông từng giành ba World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970, trong đó lần đầu tiên diễn ra khi mới 17 tuổi.

Pele nổi tiếng nhất về khả năng và thành tích ghi bàn. Theo thống kê chính thức, ông sở hữu 778 bàn. Tuy nhiên, nếu tính cả những trận đấu không chính thức, tổ chức kỷ lục Guinness ghi nhận 1.279 bàn. Pele cũng giữ kỷ lục ghi 77 bàn cho tuyển Brazil từ năm 1971 đến 2023, thời điểm Neymar vượt qua với 79 bàn.

Neymar chưa được trở lại tuyển Brazil kể từ cuối năm 2023. Sau khi bị rách dây chằng chéo trước đầu gối, tiền đạo 33 tuổi gặp khó khăn trong việc lấy lại phong độ và thể lực. Từ cuối năm 2024, anh chỉ chơi 31 trận và ghi bảy bàn cấp CLB.

Từ khi dẫn dắt tuyển Brazil hồi tháng 6/2025, HLV Carlo Ancelotti không triệu tập Neymar lần nào. Ông vẫn để ngỏ khả năng cho cựu ngôi sao Barca và PSG dự World Cup 2026, nhưng đòi hỏi ở mức cao nhất.

Neymar sẽ hết hợp đồng với Santos vào ngày 31/12. Theo báo chí Brazil, một số CLB Ngoại hạng Anh đang tìm hiểu để chiêu mộ. Nếu tới Anh và đạt phong độ cao, anh nhiều khả năng sẽ dự World Cup. Thành tích tốt nhất của Neymar với đội tuyển là vào bán kết World Cup 2014 trên sân nhà.

Thanh Quý (theo UOL Esport)