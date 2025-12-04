Neymar lập hat-trick trong 17 phút

BrazilSau gần bốn năm, tiền đạo 33 tuổi Neymar mới lại ghi ba bàn trong một trận, giúp Santos thắng chủ nhà Juventude 3-0 ở vòng 37 giải vô địch Brazil.

*Ghi bàn: Neymar: 56', 65', pen 73'.

Trước trận này, lần gần nhất Neymar lập hat-trick đã xảy ra ngày 9/4/2022, khi PSG thắng Clermont Foot 6-1 ở Ligue 1. Sau gần bốn năm, ngôi sao Brazil mới lại ghi ba bàn trong một trận đấu. Đây cũng là trận thứ ba liên tiếp anh ghi bàn cho Santos.

Neymar trong trận Santos gặp Juventude trên sân Alfredo Jaconi, bang Rio Grande do Sul, Brazil tối 3/12/2025. Ảnh: Folha de Sao Paulo

Phút 56, Neymar chọc khe cho hậu vệ Guilherme Augusto lao lên bên trái. Augusto trả ngược để thủ quân Santos sút một chạm sượt qua chân hậu vệ chủ nhà về góc cao vào lưới. Sau đó 9 phút, Neymar ghi bàn thứ hai với cú sút chân trái qua háng thủ môn ở góc hẹp.

Cựu tiền đạo Barca hoàn tất hat-trick ở phút 73, với cú sút phạt đền về góc thấp bên phải, ngược hướng thủ môn đổ người. Đó là chưa kể anh còn bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 47, với cú đệm lòng vọt xà.

Chiến thắng 3-0 giúp Santos thoát khỏi nhóm xuống hạng, leo lên đứng thứ 14 trên 20 đội trước vòng cuối. Khi đó, họ sẽ về sân nhà gặp đội đang đứng thứ ba Cruzeiro.

Trước dấu hiệu "hồi sinh" của Neymar, người hâm mộ Brazil đang kêu gọi HLV Carlo Ancelotti gọi anh dự World Cup 2026. Theo một khảo sát trên báo Folha de Sao Paulo, có 48% độc giả ủng hộ Neymar dự World Cup sắp tới, còn 41% phản đối ý tưởng này. Có hơn 2.000 người từ 16 tuổi trở lên tham gia khảo sát.

Brazil vẫn còn hai trận giao hữu trong tháng 3/2026, trước khi dự World Cup. Lần gần nhất Neymar chơi cho đội tuyển đã cách đây hơn hai năm.

Hoàng An