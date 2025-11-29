BrazilDù vừa chấn thương đầu gối, Neymar vẫn thi đấu và ghi bàn mở tỷ số trong trận Santos thắng đội khách Sport Recife 3-0 ở vòng 36 giải vô địch Brazil.

*Ghi bàn: Neymar 25', Kal phản lưới 36', Schmidt 67'.

Cách đây ít ngày, Neymar gặp chấn thương sụn chêm đầu gối trái, và phải nghỉ trận đấu với Internacional hôm 25/11. Các bác sĩ lo ngại anh sẽ phải nghỉ chơi đến hết năm, nhưng kết quả chẩn đoán cho thấy chấn thương của tiền đạo 33 tuổi không nghiêm trọng như dự kiến. Dù vậy, để chơi trận gặp Sport Recife tối 29/11, anh vẫn phải nén đau.

Neymar mừng bàn thắng trong trận Santos gặp Sport Recife ở vòng 36 giải vô địch Brazil trên sân Urbano Caldeira, thành phố Santos, bang Sao Paulo, Brazil tối 29/11/2025. Ảnh: Santos FC

Phút 25, nhận đường chuyền từ Guilherme Augusto xuống bên trái cấm địa, Neymar đảo bóng sang chân phải rồi sút nhanh về góc gần tầm thấp, khiến thủ môn đội khách đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới. Đây là lần thứ hai liên tiếp Neymar ghi bàn khi anh thi đấu, sau trận hòa Mirassol-SP 1-1 hôm 20/11. Trước đó, lần gần nhất ngôi sao Brazil ghi bàn ở hai trận liên tiếp đã diễn ra tháng 3/2025.

Neymar còn kiến tạo cho Joao Schmidt ấn định thắng lợi 3-0 ở phút 67, trước khi rời sân phút 90. Sau khi rời sân, anh phải băng đầu gối trái bằng một túi chườm đá, với khuôn mặt nhăn nhó. Kết quả 3-0 giúp Santos thoát khỏi nhóm xuống hạng, leo lên đứng thứ 15 trong 18 đội tại giải.

Neymar ghi bàn trận thứ hai liên tiếp Bàn thắng của Neymar vào lưới Sport Recife.

Sau trận, HLV Juan Pablo Vojvoda cảm kích trước sự "hy sinh" của Neymar vì đội bóng thơ ấu. "Neymar bị đau, nhưng cậu ấy đã nói với tôi vẫn muốn thi đấu", ông Vojvoda nói thêm. "Cậu đã giữ lời hứa. Neymar không cần phải chứng minh điều gì cho người hâm mộ, nhưng cậu ấy luôn muốn khẳng định bản thân".

Neymar cũng cho biết anh rất buồn và khó chịu vì lại gặp chấn thương. "Nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi", anh nói. "Tôi cần phải hướng về phía trước. Mọi chuyện đang tiến triển tốt hơn".

Neymar đã ghi 8 bàn, kiến tạo 4 bàn khác trong 26 trận khoác áo Santos năm nay. Trong 36 vòng đấu tại giải vô địch Brazil, anh đã phải nghỉ 15 trận vì chấn thương, chủ yếu là vấn đề cơ đùi sau.

Ở trận tiếp theo, Santos làm khách trên sân của Juventude tối 3/12.

Hoàng An