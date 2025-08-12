Neymar diện sắc hồng, đỏ

Trong lần đi đánh golf, cầu thủ phối giày Louis Vuitton và quần bo chun, tạo điểm nhấn với áo hồng cánh sen và kính mát cách điệu.

Theo InStyle, Neymar là một trong những ngôi sao có lối mặc sặc sỡ nhất làng túc cầu. Khác với Jules Koundé - trung vệ Pháp nổi tiếng mặc đẹp, thích bộc lộ quan điểm văn hóa, thời cuộc qua thời trang, Neymar phối đồ theo tâm trạng, không theo quy tắc nào.