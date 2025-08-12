Neymar diện sắc hồng, đỏ

Trên trang cá nhân hôm 15/6, tiền đạo Brazil đăng ảnh diện bộ đồ bắt mắt với áo thun khổ rộng, áo khoác lông, kính mát và giày hồng, phối quần họa tiết monogram. Tất cả trang phục, phụ kiện của nhà mốt Louis Vuitton. Hình ảnh hút hơn 4,2 triệu lượt thích, tuy nhiên phần lớn khán giả nói Neymar mặc không đẹp, trông nữ tính, không phù hợp với độ tuổi 33 của anh.
Trên trang cá nhân hôm 15/6, tiền đạo Brazil đăng ảnh diện bộ đồ bắt mắt với áo thun khổ rộng, áo khoác lông, kính mát và giày hồng, phối quần họa tiết monogram. Tất cả trang phục, phụ kiện của nhà mốt Louis Vuitton. Hình ảnh hút hơn 4,2 triệu lượt thích, tuy nhiên phần lớn khán giả nói Neymar mặc không đẹp, trông nữ tính, không phù hợp với độ tuổi 33 của anh.
Trong lần đi đánh golf, cầu thủ phối giày Louis Vuitton và quần bo chun, tạo điểm nhấn với áo hồng cánh sen và kính mát cách điệu.
Theo InStyle, Neymar là một trong những ngôi sao có lối mặc sặc sỡ nhất làng túc cầu. Khác với Jules Koundé - trung vệ Pháp nổi tiếng mặc đẹp, thích bộc lộ quan điểm văn hóa, thời cuộc qua thời trang, Neymar phối đồ theo tâm trạng, không theo quy tắc nào.
Trong lần đi đánh golf, cầu thủ phối giày Louis Vuitton và quần bo chun, tạo điểm nhấn với áo hồng cánh sen và kính mát cách điệu.
Theo InStyle, Neymar là một trong những ngôi sao có lối mặc sặc sỡ nhất làng túc cầu. Khác với Jules Koundé - trung vệ Pháp nổi tiếng mặc đẹp, thích bộc lộ quan điểm văn hóa, thời cuộc qua thời trang, Neymar phối đồ theo tâm trạng, không theo quy tắc nào.
Siêu sao diện áo chui đầu và mũ hồng cánh sen trong loạt ảnh đời thường. Neymar nhiều lần giành "Quả bóng Vàng Brazil" (Samba d'Or) -giải thường niên của Sambafoot nhằm tôn vinh cầu thủ Brazil xuất sắc ở châu Âu.
Siêu sao diện áo chui đầu và mũ hồng cánh sen trong loạt ảnh đời thường. Neymar nhiều lần giành "Quả bóng Vàng Brazil" (Samba d'Or) -giải thường niên của Sambafoot nhằm tôn vinh cầu thủ Brazil xuất sắc ở châu Âu.
Trong một bữa tiệc tại gia bên mẹ và em gái, AS nhận xét cầu thủ "nữ tính hóa" hình ảnh với áo, giày, khăn trùm đầu hồng, phối quần denim bó thêu năm dãy ngôi sao. Trước những bình luận về phong cách trên Instagram, Neymar nói không quan tâm, vẫn mặc món đồ mình thích.
Trong một bữa tiệc tại gia bên mẹ và em gái, AS nhận xét cầu thủ "nữ tính hóa" hình ảnh với áo, giày, khăn trùm đầu hồng, phối quần denim bó thêu năm dãy ngôi sao. Trước những bình luận về phong cách trên Instagram, Neymar nói không quan tâm, vẫn mặc món đồ mình thích.
Chụp ảnh cùng đàn anh Messi và khán giả nữ, Neymar diện "cây" hồng in biểu tượng đầu lâu và khỉ đột biến. Nhiều chuyên trang thể thao nói cầu thủ "chịu chơi" khi chi gần 500.000 USD (1,3 tỷ đồng) mua bức ảnh khỉ có tên "Bored Ape 6633", thuộc hệ thống NFT từ Bored Ape Yacht Club. Tài sản số của anh còn nhiều hình thù kỳ lạ, giá đắt đỏ.
Chụp ảnh cùng đàn anh Messi và khán giả nữ, Neymar diện "cây" hồng in biểu tượng đầu lâu và khỉ đột biến. Nhiều chuyên trang thể thao nói cầu thủ "chịu chơi" khi chi gần 500.000 USD (1,3 tỷ đồng) mua bức ảnh khỉ có tên "Bored Ape 6633", thuộc hệ thống NFT từ Bored Ape Yacht Club. Tài sản số của anh còn nhiều hình thù kỳ lạ, giá đắt đỏ.
Áo chui đầu là một trong những thiết kế yêu thích của Neymar và nhiều sao thể thao. Ngoài hồng, anh đặt nhiều mẫu tương tự nhưng khác màu như đỏ, vàng, xanh lá, cam.
Áo chui đầu là một trong những thiết kế yêu thích của Neymar và nhiều sao thể thao. Ngoài hồng, anh đặt nhiều mẫu tương tự nhưng khác màu như đỏ, vàng, xanh lá, cam.
Không chỉ quần áo và giày, Neymar còn sắm nhiều phụ kiện hồng như băng đô, túi xách, kính mát. Thời còn thi đấu cho PSG tại giải Ligue 1 (Pháp), anh nhiều lần ra sân với mái tóc nhuộm nổi bật.
Không chỉ quần áo và giày, Neymar còn sắm nhiều phụ kiện hồng như băng đô, túi xách, kính mát. Thời còn thi đấu cho PSG tại giải Ligue 1 (Pháp), anh nhiều lần ra sân với mái tóc nhuộm nổi bật.
Tủ đồ của ngôi sao Brazil có hàng trăm món đồ đỏ, biến hóa phong cách ở sự kiện lẫn đời thường. Trong lần đi xem bóng rổ cùng đồng đội ở tuyển quốc gia - Vinicius (phải), Neymar phối quần denim với áo thun đỏ, mũ Supreme, nhấn vào lắc tay, dây chuyền dạng xích.
Tủ đồ của ngôi sao Brazil có hàng trăm món đồ đỏ, biến hóa phong cách ở sự kiện lẫn đời thường. Trong lần đi xem bóng rổ cùng đồng đội ở tuyển quốc gia - Vinicius (phải), Neymar phối quần denim với áo thun đỏ, mũ Supreme, nhấn vào lắc tay, dây chuyền dạng xích.
Fan ghi lại hình ảnh Neymar ở trận đấu bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Không ít lần cầu thủ bị nhận xét quá chải chuốt, "đỏm dáng", thay vì tập trung chuyên môn. Trước mọi điều tiếng, anh phớt lờ, theo AS. Hôm 5/8, Neymar ghi hai bàn giúp Santos thắng Juventude 3-1 ở vòng 18 giải Vô địch Quốc gia Brazil, đánh dấu lần đầu lập cú đúp ở cấp câu lạc bộ sau ba năm.
Không ít lần cầu thủ bị nhận xét quá chải chuốt, "đỏm dáng", thay vì tập trung chuyên môn. Trước mọi điều tiếng, anh phớt lờ, theo AS. Hôm 5/8, Neymar ghi hai bàn giúp Santos thắng Juventude 3-1 ở vòng 18 giải Vô địch Quốc gia Brazil, đánh dấu lần đầu lập cú đúp ở cấp câu lạc bộ sau ba năm.
Neymar cùng bạn gái Bruna Biancard và bé Mavie diện sắc đỏ đồng điệu trong tiệc Giáng sinh 2024. Theo AS, cặp sao công khai hẹn hò đầu năm 2022, Neymar vốn nổi tiếng trăng hoa, thích tiệc tùng, có nhiều mối quan hệ chớp nhoáng. Bruna Biancardi vài lần chia tay cầu thủ vì phát hiện anh ngoại tình, sau đó tha thứ khi Neymar hứa sửa đổi.
Ngoài Mavie, Neymar - Bruna Biancard có thêm con gái Mel, tròn một tháng tuổi. Siêu sao Brazil cũng công khai hai con riêng khác: bé trai Davi Lucca, 14 tuổi (với tình đầu Carolina Dantas hồi tuổi teen); bé gái Helena, 8 tháng tuổi (với người mẫu Amanda Kimberlly). Theo Mirror, không thể đếm hết dàn tình cũ của Neymar trên đầu ngón tay. Năm 2013, anh và Gabriella Gaspar, cựu người mẫu Hungary, từng qua lại, được cho là sinh bé gái Jazmin Zoe, hiện 11 tuổi.
Neymar cùng bạn gái Bruna Biancard và bé Mavie diện sắc đỏ đồng điệu trong tiệc Giáng sinh 2024. Theo AS, cặp sao công khai hẹn hò đầu năm 2022, Neymar vốn nổi tiếng trăng hoa, thích tiệc tùng, có nhiều mối quan hệ chớp nhoáng. Bruna Biancardi vài lần chia tay cầu thủ vì phát hiện anh ngoại tình, sau đó tha thứ khi Neymar hứa sửa đổi.
Ngoài Mavie, Neymar - Bruna Biancard có thêm con gái Mel, tròn một tháng tuổi. Siêu sao Brazil cũng công khai hai con riêng khác: bé trai Davi Lucca, 14 tuổi (với tình đầu Carolina Dantas hồi tuổi teen); bé gái Helena, 8 tháng tuổi (với người mẫu Amanda Kimberlly). Theo Mirror, không thể đếm hết dàn tình cũ của Neymar trên đầu ngón tay. Năm 2013, anh và Gabriella Gaspar, cựu người mẫu Hungary, từng qua lại, được cho là sinh bé gái Jazmin Zoe, hiện 11 tuổi.
Neymar - Bruna Biancardi chụp ảnh gia đình mừng bé Mel chào đời hôm 5/7.
Trong ảnh mừng Ngày của Mẹ, cầu thủ phối áo thun Dolce & Gabbana với "cây" đỏ họa tiết da báo.
Trong ảnh mừng Ngày của Mẹ, cầu thủ phối áo thun Dolce & Gabbana với "cây" đỏ họa tiết da báo.
Anh sắm nhiều âu phục đỏ, phối với sneaker đồng điệu.
Neymar khởi đầu sự nghiệp bóng đá tại Santos (Brazil), từng được gọi là thần đồng. Anh lần lượt đầu quân cho Barcelona (Tây Ban Nha), PSG (Pháp), Al Hilal (Saudi Arabia), hiện thi đấu trong màu áo đội bóng thời thơ ấu.
Trong màu áo tuyển Brazil, anh vô địch Copa America 2019, HCV Olympic 2016. Hiện Neymar là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Brazil với 79 bàn, vượt qua cả Pele. Tính riêng thành tích cá nhân, anh từng đoạt hai Quả Bóng Đồng FIFA các năm 2015, 2017.
Anh sắm nhiều âu phục đỏ, phối với sneaker đồng điệu.
Neymar khởi đầu sự nghiệp bóng đá tại Santos (Brazil), từng được gọi là thần đồng. Anh lần lượt đầu quân cho Barcelona (Tây Ban Nha), PSG (Pháp), Al Hilal (Saudi Arabia), hiện thi đấu trong màu áo đội bóng thời thơ ấu.
Trong màu áo tuyển Brazil, anh vô địch Copa America 2019, HCV Olympic 2016. Hiện Neymar là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Brazil với 79 bàn, vượt qua cả Pele. Tính riêng thành tích cá nhân, anh từng đoạt hai Quả Bóng Đồng FIFA các năm 2015, 2017.
Thiên Lam
Ảnh: IG Neymarjr, L7neymarjr