Neymar chi hơn 1,5 triệu USD mua siêu xe Batmobile

BrazilSiêu sao Neymar chi số tiền lớn để mua chiếc Batmobile Tumbler, bản sao tinh xảo của chiếc xe huyền thoại trong loạt phim Batman.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, đây là một trong 10 chiếc Batmobile phiên bản đặc biệt được hãng Warner Bros đặt làm để kỷ niệm 85 năm ra đời của nhân vật Batman. Neymar chi hơn 1,5 triệu USD cho chiếc xe này, dù giá gốc lên tới 2,99 triệu USD mỗi chiếc.

Neymar chi hơn 1,5 triệu USD mua Batmobile. Ảnh: Marca

Chiếc Batmobile Tumbler dài 4,65 mét, rộng 2,8 mét, được chế tạo trên khung sườn ống thép, thân xe bằng sợi carbon và kevlar. Xe sở hữu khối động cơ 6.2L V8 mạnh 525 mã lực - khiến nó vừa giống một cỗ xe chiến đấu, vừa là biểu tượng văn hóa đại chúng.

Theo Marca, không phải hiệu suất, điều khiến chiếc Batmobile Tumbler gây chú ý chính là những "đồ chơi" đi kèm. Chiếc siêu xe mới của Neymar có khả năng phóng bom khói, được trang bị động cơ phản lực mô phỏng, có súng máy (không hoạt động được), cánh điều hướng chuyển động, và cùng khoang lái hai chỗ ngồi như dành riêng cho "Batman và Robin".

Batmobile Tumbler là chiếc xe mà nhân vật Bruce Wayne sử dụng trong ba phần phim Batman do Christopher Nolan đạo diễn và Christian Bale đóng chính, gồm Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) và The Dark Knight Rises (2012).

Neymar hâm mộ loạt phim Batman và thậm chí xăm hình biểu tượng người dơi trên lưng. Năm 2022, khi tham dự buổi công chiếu phim The Batman, ngôi sao Brazil đã leo lên chiếc Batmobile của diễn viên Robert Pattinson. Marca bình luận vui rằng đây có thể là thời điểm anh nảy ra ý định phải sở hữu một chiếc Batmobile.

Tuy nhiên, Neymar không thể lái chiếc xe này trên đường công cộng do không đáp ứng được tiêu chuẩn đăng kiểm tại châu Âu. Vì thế, tiền đạo 33 tuổi chỉ có thể trưng bày chiếc Batmobile Tumbler trong gara toàn siêu xe, bên cạnh Audi R8 Spyder V10 Plus, Ferrari Purosangue, Bentley Continental GT, Aston Martin DBX hay Lamborghini Huracan.

Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản của Neymar hiện được ước tính vào khoảng 350 triệu USD. Khi còn thi đấu cho PSG, anh nhận khoảng 78 triệu USD, kèm 20 đến 40 triệu USD từ thưởng và quảng cáo mỗi mùa. Tại Al Hilal, tiền đạo Brazil hưởng lương mùa 163,7 triệu USD. Nhưng anh chỉ thực lĩnh khoảng 115 triệu USD trong 6 tháng khi sớm thôi hợp đồng với CLB Arab Saudi.

Các hợp đồng với các thương hiệu lớn như Nike (trước đây), Puma, Panasonic, Red Bull, Beats,... mang về khoảng 30–40 triệu USD. Neymar còn sở hữu bất động sản đắt giá, như căn penthouse hơn 50 triệu USD ở Dubai, biệt thự, căn hộ tại Miami hay hòn đảo riêng ở Brazil.

Hồng Duy (theo Marca)