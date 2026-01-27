Neymar bênh cầu thủ bị phạt vì 'dẫm lên bóng'

BrazilNeymar phản đối trọng tài về việc phạt thẻ vàng Dodo - cầu thủ cố tình dẫm lên bóng ở giải vô địch bang Pernambucano hôm 25/1.

Trong trận Santa Cruz - Nautico, khi đối mặt hai cầu thủ đối phương, Dodo dẫm cả hai chân lên bóng chừng một giây. Sau đó, cầu thủ của Nautico nhảy xuống và chuyền cho đồng đội. Nhưng trọng tài cho rằng Dodo thiếu tôn trọng đối thủ, nên dừng trận đấu để phạt thẻ vàng. Quyết định này được cho là phù hợp với luật của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF)

Dodo dẫm lên bóng trong trận Santa Cruz 0-4 Nautico ở giải vô địch bang Pernambucano, Brazil hôm 25/1. Ảnh: Globo

Tuy nhiên, sau trận đấu, cách xử lý của trọng tài đều gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng Dodo chỉ dẫm lên bóng một cách ngẫu hứng, không thiếu tôn trọng và không ảnh hưởng gì đến đối thủ. Nhưng một số khác thì cho rằng Dodo không nên làm vậy, nhất là khi không có tác dụng vượt qua hay gây bất lợi cho đối thủ.

Neymar cũng tham gia vào cuộc tranh luận và đứng về phía Dodo. Tiền đạo ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Brazil chỉ trích trọng tài trên mạng xã hội: "Họ đang phá hủy bóng đá".

Dodo cùng thế hệ với Neymar, và đều từng trưởng thành từ đội trẻ Santos. Dodo hiện khoác áo Nautico tại giải vô địch bang Pernambucano và giải hạng Nhì Brazil.

Trong trận vừa qua, Dodo góp một bàn vào chiến thắng 4-0 trước Santa Cruz. Nhưng sau giờ nghỉ, anh phải nhận thẻ vàng thứ hai do phạm lỗi với Ianson.

Mùa vừa qua, Neymar ghi 11 bàn trong 28 trận cho Santos. Phong độ tốt của tiền đạo 33 tuổi trong nửa cuối mùa giúp Santos thoát hiểm trong gang tấc, khi hơn nhóm xuống hạng tại giải vô địch Brazil bốn điểm.

Tuy nhiên, Neymar chưa thuyết phục được HLV Carlo Ancelotti để trở lại tuyển Brazil. Anh chỉ còn cơ hội đến tháng 5 để kiếm một suất dự World Cup 2026.

Neymar hiện giữ kỷ lục ghi 79 bàn cho tuyển Brazil, hơn kỷ lục cũ của Pele hai bàn. Khi còn phong độ đỉnh cao, cựu sao Barca và PSG thường xuyên thực hiện những động tác ngẫu hứng, đi bóng qua nhiều cầu thủ và ghi bàn đẹp mắt. Nhưng cũng vì thế, đôi khi anh bị coi là biểu diễn quá mức, coi thường đối thủ và bị phạm lỗi nhiều hơn.

Cầu thủ dẫm lên bóng gây tranh cãi ở Brazil Dodo dẫm lên bóng trong trận Santa Cruz - Nautico hôm 25/1.

Thanh Quý (theo Marca, Globo)