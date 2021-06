Next Media sở hữu bản quyền Copa America và Euro

Next Media thông báo đã sở hữu độc quyền truyền thông Copa America 2021 trên lãnh thổ Việt Nam và khai thác nội dung Euro 2020 trên nền tảng mạng xã hội.

Cùng với bản quyền các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup 2022, Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) đang sở hữu bản quyền 3 giải bóng đá hấp dẫn trong mùa hè này.

Bồ Đào Nha đang là đương kim vô địch Euro. Ảnh: Mundo Deportivo.

Cup bóng đá Nam Mỹ (Copa America) có sức hút chỉ xếp sau Euro và World Cup. Theo đại diện Next Media, đơn vị đã đạt thỏa thuận sở hữu độc quyền truyền thông Copa America 2021 tại Việt Nam, bao gồm việc phát sóng toàn bộ các trận đấu trên nhiều nền tảng như FreeTV, Digital, Pay TV và VOD. Next Media được phép phân phối lại bản quyền các trận đấu cho các đơn vị truyền hình, truyền thông khác trong nước.

Copa America 2021 sẽ diễn ra từ 14/6 đến 11/7 với 28 trận đấu. Ngoài đương kim vô địch và cũng là nước chủ nhà Brazil, giải còn có sự góp mặt của Argentina, Uruguay hay Chile.

Còn với Euro 2020, Next Media sẽ được quyền khai thác nội dung trên nền tảng mạng xã hội (social media), bao gồm chương trình tổng hợp (highlights); clip theo yêu cầu (on demand clip); clip cận trực tiếp (near-live clip); trận đấu phát chậm (delayed match programme) và tư liệu trận đấu. Qua đó người hâm mộ có thể theo dõi những diễn biến mới nhất của giải.

Euro 2020 tổ chức từ 12/6. 24 đội bóng cùng 51 trận đấu hấp dẫn sẽ khuấy động khí bóng đá tại 12 thành phố khắp lục địa già.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Next Media cũng là đơn vị sở hữu bản quyền các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Đơn vị này đã phối hợp với VTV trong việc phát truyền hình trên các kênh VTV5 và VTV6. Trên hạ tầng mạng xã hội, Next Media sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp hai trận đấu còn lại trên kênh facebook và youtube Next Sports.

Thành Dương