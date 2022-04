Nexon Dev Vina tuyển dụng 200 nhân sự công nghệ thông tin

Nexon Dev Vina thông báo tuyển 200 lập trình viên để trở thành những nhà phát triển tiềm năng về công nghệ thông tin cùng định hướng của công ty.

Công ty Nexon Dev Vina Limited đang tiến hành các dự án phát triển trò chơi trực tuyến và phát triển công cụ hỗ trợ liên quan đến nhiều tựa game được yêu thích trên thế giới. Các dịch vụ của công ty bao gồm dịch vụ trò chơi, công cụ hỗ trợ, phát triển web, platform, trí tuệ nhân tạo AI, big data, công cụ hỗ trợ Quản lý chất lượng (Quality Assurance).

Văn phòng Tập Đoàn Nexon tại Hàn Quốc. Ảnh: Nexon

Ngoài ra, công ty dự định sẽ đẩy mạnh những dự án trong lĩnh vực phát triển web, xây dựng hệ thống Platform và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển big data với quy mô lớn. Năm 2019, Nexon đã thành lập Nexon Networks Vina Limited, toạ lạc tại toà nhà UOA quận 7, TP HCM, phụ trách về lĩnh vực Quản lý chất lượng (Quality Assurance-QA).

Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nhân tài, công ty đang có kế hoạch tuyển dụng 200 lập trình viên. Nhân viên của Nexon Dev Vina sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế những kỹ thuật phát triển công nghệ thông tin trong nhiều năm qua của Nexon. Ngoài ra, các nhân viên còn được trực tiếp tham gia vào phát triển các công cụ quản lý chất lượng tại Việt Nam (quy mô 250 người) và tại Nexon Korea (với quy mô khoảng 3.000 người).

Buổi hội thảo tuyển dụng, giới thiệu về Nexon. Ảnh: Nexon

Công ty cũng xây dựng thư viện nội bộ để chia sẻ những kiến thức và kỹ thuật mới từ nhà phát triển công nghệ thông tin, cũng như hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam.

"Công ty đang tìm kiếm các nhà phát triển công nghệ thông tin để làm việc cùng với các chuyên gia toàn cầu của Nexon. Chúng tôi mong muốn có thể tìm kiếm những nhân tài giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, công ty cũng khuyến khích các bạn mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm, có đam mê và nhiệt huyết", đại diện của Nexon cho biết.

"Động lực phát triển của một doanh nghiệp xuất phát từ nhân viên. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng cử viên mang trong mình nhiệt huyết, thích thử thách, không ngại khó khăn và có cùng một chí hướng đạt đến sự thành công", đại diện công ty nhấn mạnh.

Tập đoàn Nexon là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến tại Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 1994, từ DNA phát triển sáng tạo, Nexon đã phát triển nhiều game nổi tiếng như "The Kingdom of the Winds" đến trò chơi đố vui "Quiz Quiz'"và trò chơi mô phỏng chiến lược 3D như Tactical Commanders.

Năm 2020, vốn hoá thị trường của Nexon vượt hơn 30 nghìn tỷ won (24,4 tỷ USD), doanh thu hằng năm hơn 3 nghìn tỷ won (2,4 tỷ USD). Nexon đang đặt mục tiêu trở thành công ty trò chơi lớn thứ 10 thế giới

Nexon vào thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á... từ giữa những năm 2.000, nằm trong "chiến lược địa phương hoá" của tập đoàn. Từ đó, Nexon tiếp tục ghi dấu ấn ở các tựa game trên PC như Maple Story, Dungeon & Fighter, KartRider, FIFA Online và trên nền tảng mobile như HIT, Dark Avenger 3, Over Hit tại Việt Nam.

Nexon hiện đang phục vụ khoảng 45 trò chơi tại hơn 190 quốc gia và có hơn 1,4 tỷ người dùng trên toàn cầu.

Game KARTRIDER của NEXON rất được các bạn trẻ VN ưa chuộng

Nexon hiện đang tập trung vào việc phát triển nền tảng game mobile Super IP như một động lực tăng trưởng mới. Dungeon & Fighter Mobile dựa trên IP của Dungeon & Fighter - một trò chơi hành động trực tuyến trên PC tại Hàn Quốc với 850 triệu người dùng trên toàn cầu đã đạt tổng doanh thu 18 tỷ USD. Thêm vào đó, Kart Rider: Drift, ARC Raiders... cũng đang được lên kế hoạch giới thiệu đến thị trường toàn cầu nhiều sản phẩm mới.

Nexon bắt đầu phát triển một nền tảng Metaverse đầu tiên, Project MOD, cho phép người dùng tự do sáng tạo nội dung dựa trên tài nguyên và hình ảnh của MapleStory. Nexon hỗ trợ người dùng sáng tạo nội dung giải trí như các trò chơi, không gian xã hội và phong cách sống bằng cách kết hợp MapleStory IP với những hình ảnh và âm thanh do người dùng tạo ra.

Nexon cũng đang phát triển Face Play, một nền tảng trò chơi tổng hợp cho phép người dùng dễ dàng và nhanh chóng trải nghiệm qua video.

(Nguồn: Nexon)