Nexo thế hệ mới - tương lai xanh của Hyundai

Xe gầm cao thế hệ mới sử dụng pin nhiên liệu, pin sạc 5 phút đi 700 km, bình hydro 6,69 kg, bán ra vào cuối năm 2025.

Thương hiệu xe hơi Hàn Quốc Hyundai giới thiệu Nexo thế hệ mới tại triển lãm di động Seoul 2025. Nexo 2025 phát triển dựa trên Initium Concept 2024 và có nhiều đường nét thiết kế khác biệt với dòng xe điện và xe ICE (động cơ đốt trong) hiện tại của Hyundai. Nexo thế hệ mới sở hữu nhiều chi tiết giống thế hệ trước. Xe có đèn pha, đèn hậu hình lưới của thương hiệu 'HTWO' của Hyundai (Hydrogen for Humanity).

Thế hệ tiếp theo của Nexo cung cấp 6 màu ngoại thất: trắng Creamy White Pearl, đen Phantom Black Pearl, xám Amazon Grey Metallic, xanh Ocean Indigo Matte và Goyo Cooper Pearl. Trong đó, màu Goyo lấy cảm hứng từ văn hóa Hàn Quốc và có ý nghĩa là thanh bình hoặc yên tĩnh. Sơn xử lý theo quy trình ba lớp, tạo hiệu ứng đa chiều, chuyển màu tùy theo mỗi góc nhìn.

Nội thất Nexo 2025 thiết kế theo triết lý rộng rãi và tập trung vào trải nghiệm. Xe trang bị hai màn hình 12,3 inch và một màn hình cho ghế phụ giống người anh em Ioniq 5. Ngoài ra, Nexo thế hệ mới sử dụng gương hậu kỹ thuật số kèm hai màn hình quan sát.

Hãng xe Hàn Quốc còn trang bị màn hình kính lái HUD, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh cao cấp với 14 loa Bang & Olufsen. Sạc điện thoại không dây, tính năng V2L (Vehicle-To-Load). Ghế thiết kế lại mỏng hơn thế hệ cũ. Nexo 2025 sử dụng nhiều vật liệu bền vững như da xử lý sinh học, vải tái chế và vải lanh.

Nexo 2025 lắp gói pin 2,64 kWh và bình hydro 6,69 kg. Sản sinh công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, mạnh hơn thế hệ trước. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,8 giây so với 9,2 giây ở thế hệ trước. Pin nhỏ có công suất đầu ra 80 kW. Bình hydro cho phạm vi hoạt động 700 km, theo kết quả thử nghiệm của Hyundai.

Theo hãng xe Hàn Quốc, Nexo là mẫu xe đầu tiên đạt chuẩn an toàn 5 sao trong chương trình thử nghiệm của Euro NCAP và giải thưởng Lựa chọn an toàn từ IIHS năm 2018. Ở thế hệ mới, Nexo hướng đến xếp hạng an toàn cao nhất. Khung sườn xe sử dụng thép cường độ cứng cao và dập nóng để cải thiện độ cứng. Xe có 9 túi khí, nhiều tính năng hỗ trợ lái ADAS và các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác.

Theo kế hoạch, Hyundai Nexo 2025 bán ra vào cuối năm 2025. Hãng xe Hàn Quốc chia sẻ, việc thiếu các trạm nhiên liệu hydro và cơ sở hạ tầng thách thức tính khả thi của Nexo.

Minh Vũ