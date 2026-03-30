Newtown Diamond hưởng lợi từ mô hình TOD của Đà Nẵng

Nằm trên trục ven biển kết nối Đà Nẵng - Hội An, Newtown Diamond gắn với định hướng phát triển đô thị theo giao thông công cộng của thành phố.

Trong chiến lược phát triển đô thị, TP Đà Nẵng từng bước triển khai mô hình TOD (đô thị định hướng giao thông công cộng), hướng đến đô thị bền vững, thông minh và thân thiện môi trường. Trọng tâm của định hướng này là tổ chức không gian đô thị xoay quanh các tuyến vận tải công cộng và trục kết nối chính.

Mô hình TOD đã được triển khai tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, với mục tiêu tăng khả năng tiếp cận giữa nơi ở và các tiện ích thiết yếu, từ trung tâm thương mại, khu làm việc đến trường học, dịch vụ giải trí. Nhờ đó, khoảng cách di chuyển được rút ngắn, góp phần giảm áp lực hạ tầng và hình thành nhịp sống đô thị hiệu quả.

Cùng với đó, hạ tầng tại các khu vực gắn với trục giao thông lớn thường được phát triển đồng bộ. Các khu thương mại, không gian công cộng và tiện ích xã hội được bố trí tập trung, tạo nên hệ sinh thái hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong phạm vi gần.

Tại Đà Nẵng, mô hình này nhằm mở rộng không gian đô thị và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng. Theo định hướng, thành phố ưu tiên phát triển tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao kết nối trung tâm với Hội An và Chu Lai. Giai đoạn đầu có chiều dài khoảng 30 km, góp phần tăng liên kết vùng và rút ngắn thời gian di chuyển.

Newtown Diamond nằm trên tâm điểm cung đường Trường Sa kết nối trung tâm Đà Nẵng với Hội An và cũng là trục đường sắt MRT. Ảnh: CĐT

Trong bối cảnh đó, các dự án nằm dọc trục giao thông trọng điểm cho thấy lợi thế rõ rệt về khả năng kết nối. Tổ hợp căn hộ Newtown Diamond được phát triển trên đường Trường Sa - tuyến ven biển nối trung tâm Đà Nẵng với Hội An - khu vực hưởng lợi thế tương tự.

Từ vị trí này, cư dân thuận tiện tiếp cận trung tâm hành chính, sân bay quốc tế cũng như các điểm du lịch trong khu vực. Trục Trường Sa đồng thời được định hướng tích hợp với mạng lưới giao thông đô thị tương lai, bao gồm tuyến MRT, góp phần tăng khả năng liên kết giữa các khu vực.

Theo các chuyên gia, những dự án gần trục giao thông chiến lược hoặc điểm trung chuyển thường thu hút sự quan tâm nhờ tính thuận tiện. Khi hạ tầng hoàn thiện, nhu cầu cư trú tại những khu vực này có xu hướng gia tăng, kéo theo sự phát triển của các loại hình dịch vụ.

Bên cạnh yếu tố kết nối, các khu đô thị ven biển với hệ tiện ích đồng bộ cũng thu hút nhóm cư dân trẻ, chuyên gia và cộng đồng quốc tế. Mô hình kết hợp giữa không gian sống và khai thác lưu trú tạo thêm lựa chọn cho thị trường, đồng thời mở rộng công năng sử dụng của bất động sản.

Newtown Diamond mang đến không gian kết hợp giữa nghỉ dưỡng và giao thương. Ảnh: CĐT

Với quy hoạch theo hướng tích hợp không gian sống và hệ tiện ích hiện đại, gắn với lợi thế ven biển và khả năng kết nối khu vực, Newtown Diamond tạo nên không gian giao hòa các yếu tố giao thông, tiện ích và môi trường sống.

Song Anh