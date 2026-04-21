Newtown Diamond cất nóc tòa căn hộ đầu tiên

Đà NẵngTòa căn hộ The Ruby thuộc tổ hợp Newtown Diamond cất nóc ngày 18/4, đánh dấu giai đoạn hoàn tất phần kết cấu chính của công trình và đi vào hoàn thiện.

Sự kiện được tổ chức với chủ đề "Rise and Shine", tái hiện hành trình phát triển của dự án từ giai đoạn khởi đầu đến khi định hình diện mạo. Thông qua hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và chuyển động, khách mời được dẫn dắt qua từng bước phát triển của tổ hợp căn hộ ven biển tại Đà Nẵng.

Buổi lễ quy tụ nhiều nhà đầu tư, đối tác và khách mời. Khoảnh khắc thanh thép cuối cùng được lắp đặt trên đỉnh tòa tháp không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn phản ánh tiến độ triển khai theo kế hoạch, với sự phối hợp giữa chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

Lễ cất nóc tòa căn hộ The Ruby tổ chức ngày 18/4. Ảnh: CĐT

Theo đơn vị phát triển, trong bối cảnh thị trường bất động sản có sự phân hóa, các dự án có tiến độ rõ ràng, sớm đưa vào vận hành đang thu hút sự quan tâm. Việc hoàn tất phần kết cấu là tiền đề để đẩy nhanh các hạng mục hoàn thiện, hướng tới bàn giao đúng lộ trình và đưa sản phẩm vào khai thác.

"Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện dự án theo định hướng xây dựng không gian sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu ở, làm việc và nghỉ dưỡng, đồng thời gia tăng giá trị khai thác lâu dài", đại diện doanh nghiệp nói.

Toàn cảnh nghi thức cất nóc tòa The Ruby. Ảnh: CĐT

Tại sự kiện, một số khách hàng đánh giá cao tiến độ cũng như định hướng vận hành của dự án. Theo chị Nguyễn Ngọc Linh (Đà Nẵng), trong bối cảnh du lịch địa phương phục hồi, nhu cầu lưu trú và đầu tư bất động sản ven biển gia tăng, các dự án có khả năng khai thác sớm sẽ có lợi thế trên thị trường.

Newtown Diamond nằm trên trục đường Trường Sa, tuyến kết nối Đà Nẵng và Hội An, với vị trí gần biển và sân golf. Từ đây, cư dân thuận tiện tiếp cận trung tâm hành chính, sân bay quốc tế cũng như các điểm du lịch trong khu vực. Trục Trường Sa đồng thời được định hướng tích hợp với mạng lưới giao thông đô thị tương lai, bao gồm tuyến MRT, góp phần tăng khả năng liên kết giữa các khu vực.

Tổ hợp gồm 3 tháp cao 36 tầng, cung cấp 1.733 căn hộ cao cấp với diện tích đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Dự án được trang bị loạt tiện ích cao cấp như: vườn trên cao, skybar, trung tâm thương mại, bể bơi, phòng gym, spa, sân chơi...

Phối cảnh dự án Newtown Diamond. Ảnh: CĐT

Với định hướng phát triển đồng bộ tiện ích và pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư kỳ vọng Newtown Diamond sẽ thu hút lựa chọn lưu trú, khai thác du lịch và an cư tại khu vực ven biển miền Trung.

Song Anh