NewstarGroup tổ chức chương trình nghệ thuật dịp 2/9 tại Hà Tiên

Kiên GiangChương trình nghệ thuật ngoài trời mang tên "Đêm Hà Tiên ngàn sao" được tổ chức tại khuôn viên khu đô thị New Vegas, đối diện chợ đêm Hà Tiên.

Nhà phát triển NewstarGroup dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật ngoài trời tại khuôn viên dự án New Vegas (phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang).

Sự kiện có sự hiện diện của ca sĩ Kyllar Trần, Miu Nhi The Voice, Đỗ Lộc và đoàn lô tô Hoa Hướng Dương, ảo thuật gia Trần Nguyên... Chương trình quy tụ đa dạng loại hình nghệ thuật, âm nhạc và biểu diễn, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm giải trí thú vị cho người dân địa phương. Khách tham dự chương trình cũng có cơ hội nhận các phần quà giá trị từ ban tổ chức.

Theo nhà phát triển địa ốc, chương trình nghệ thuật là khởi đầu cho chuỗi sự kiện, hoạt động hấp dẫn tiếp theo, với kỳ vọng đưa Hà Tiên nói chung và New Vegas nói riêng trở thành điểm đến mới của du khách khi đến miền Tây.

New Vegas là dự án khu đô thị bên biển được NewstarGroup ấp ủ nhiều năm và ra mắt thị trường từ cuối năm 2022. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thiện hạ tầng, dần hình thành một khu đô thị hiện đại tại thành phố Hà Tiên.

Khu đô thị có quy hoạch bài bản, hệ thống tiện ích vui chơi giải trí hiện đại, đan cài trong nét văn hóa miền Tây đặc sắc. Trong tương lai, New Vegas có tiềm năng thu hút các thương hiệu đa ngành nổi tiếng cả nước, hòa cùng nhịp sống của dân cư khu vực. Bên cạnh đó, chủ đầu tư kỳ vọng đưa dự án trở thành điểm dừng chân hấp dẫn du khách trong và ngoài nước khi ghé thăm Hà Tiên.

Phối cảnh khu đô thị bên biển New Vegas tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: NewstarGroup

"Mang tâm huyết và tình yêu của nhà phát triển với văn hóa miền Tây sông nước trù phú, New Vegas như một 'Tây Nam Bộ thu nhỏ' giữa lòng thành phố, một điểm đến văn hóa mới hòa quyện giữa sắc vóc hiện đại phồn hoa của một tụ điểm nghỉ dưỡng và bản sắc văn hóa đặc trưng", đại diện NewstarGroup mô tả.

Không chỉ là một điểm đến đầu tư và nghỉ dưỡng, New Vegas còn được kỳ vọng trở thành đòn bẩy của nền kinh tế địa phương, hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước nhờ vị trí gần Phú Quốc và Campuchia.

Được thành lập từ tháng 3/2013, NewstarGroup ra đời. Khởi đầu với cái tên NewstarLand, doanh nghiệp tham gia phân phối nhiều dự án lớn như Vinhomes Royal City, Vinhomes Metropolis (Hà Nội)... Doanh nghiệp đã tiếp cận mô hình bất động sản cao cấp với đa dạng loại hình, cũng như tích lũy bề dày kinh nghiệm làm việc với nhiều chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước.

NewstarLand được xướng tên tại nhiều giải thưởng uy tín của lĩnh vực bất động sản trong những năm qua, bao gồm: Thương hiệu sản phẩm chất lượng - Dịch vụ tiêu biểu ASEAN 2017, Nhà môi giới Bất động sản tốt nhất khu vực Hà Nội 2017, Top 10 sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu Việt Nam khu vực miền Bắc 2018, Nhà cung cấp chất lượng 2020...

Năm 2022, Việt Nam vào giai đoạn phục hồi kinh tế hậu Covid-19, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, cũng là thời điểm NewstarGroup chuyển hướng từ đơn vị phân phối sang nhà phát triển bất động sản.

Doanh nghiệp mục tiêu không chỉ cung cấp cho thị trường những dự án chất lượng, mà còn xây dựng giá trị tích cực hướng tới cộng đồng khu vực, trên nền tảng tôn trọng văn hóa và thúc đẩy kinh tế địa phương. Điều này thể hiện qua các dự án bất động sản mà NewstarGroup triển khai tại Hà Tiên, mà trọng tâm nổi bật là dự án New Vegas.

Một trong các hoạt động NewstarGroup tổ chức tại Hà Tiên. Ảnh: NewstarGroup

Theo đại diện NewstarGroup, New Vegas là điểm khởi đầu của một chuỗi dự án được quy hoạch đồng bộ tại các vị trí đắc địa của mảnh đất Hà Tiên. "Tiếp nối New Vegas, dự án nghỉ dưỡng New Alys tại Mũi Nai sẽ sớm ra mắt, song hành cùng New Vegas trong hành trình ‘đánh thức mảnh đất Hà Tiên màu mỡ và tiềm năng", đại diện chủ đầu tư nói.

Hoài Phong