Newland USA trở thành thành viên hiệp hội đầu tư Mỹ

Newland USA vượt qua quy trình thẩm định khắt khe để gia nhập IIUSA (Invest in the USA), hiệp hội EB-5 tại Mỹ.

Đại diện Newland USA chia sẻ, tư cách thành viên IIUSA là sự công nhận từ một tổ chức đầu ngành, đồng thời, tạo nền tảng để công ty nâng cao tiêu chuẩn hỗ trợ nhà đầu tư Việt Nam. "Đây cũng là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn cũng như uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn định cư, đầu tư Mỹ", vị đại diện nói thêm.

IIUSA là hiệp hội thương mại phi lợi nhuận thành lập năm 2005, đại diện cho các tổ chức tham gia hình thành nguồn vốn và tạo việc làm cho kinh tế Mỹ qua chương trình EB-5 Trung tâm vùng. Hiệp hội đóng vai trò vận động chính sách, cung cấp nghiên cứu và thúc đẩy phát triển ngành. Ban giám đốc IIUSA bao gồm các giám đốc điều hành của nhiều trung tâm vùng lớn tại Mỹ. Tiếng nói của tổ chức này có tầm ảnh hưởng trong hoạt động vận động hành lang nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả của chương trình EB-5.

Đội ngũ Newland USA với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú Mỹ. Ảnh: Newland USA

Sau gia nhập hiệp hội, đơn vị có thể mang đến ba giá trị. Đầu tiên là thẩm định dự án chuyên sâu bởi IIUSA đặt ra tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá dự án ở mức độ nghiêm ngặt. Newland USA sẽ áp dụng quy trình thẩm định nhằm giảm thiểu rủi ro và tránh các yêu cầu bổ sung không cần thiết từ USCIS đối với nhà đầu tư.

Giá trị tiếp theo là cam kết đạo đức nghề nghiệp. Thành viên IIUSA phải tuân thủ quy tắc đạo đức minh bạch, đề cao lợi ích chính đáng của nhà đầu tư. Các hoạt động tư vấn của Newland USA được yêu cầu đặt sự an toàn và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu.

Cuối cùng, đơn vị đảm bảo minh bạch thông tin. Tiêu chuẩn thành viên buộc doanh nghiệp công khai toàn bộ chi phí, mối quan hệ và cam kết không tồn tại xung đột lợi ích. Điều này giúp nhà đầu tư an tâm khi lựa chọn dự án và hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh chi phí ẩn.

"Việc trở thành thành viên IIUSA là bước tiến quan trọng, tái khẳng định cam kết của Newland USA trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư Việt Nam trên hành trình hướng đến tương lai tại Mỹ", ông Châu Tâm Luân, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA chia sẻ.

Bên cạnh gia nhập IIUSA, tháng 11, Newland USA bổ nhiệm ông Jack Runkle, cựu viên chức Lãnh sự Mỹ, làm Cố vấn cấp cao. Ông có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trực tiếp phỏng vấn hàng ngàn hồ sơ visa tại hơn 17 quốc gia.

Với góc nhìn từ "người đưa ra quyết định cuối cùng", ông Jack sẽ phân tích hồ sơ theo tiêu chuẩn của viên chức lãnh sự; chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu trong cách trả lời của khách hàng; huấn luyện 1:1 mô phỏng buổi phỏng vấn thật; đưa ra chiến lược cá nhân hóa giúp tăng khả năng đỗ visa.

Ông Jack Runkle làm Cố vấn cấp cao của Newland USA. Ảnh: Newland USA

Ông Châu Tâm Luân cho biết thêm, sự đồng hành của ông Jack Runkle là lợi thế nổi bật cho một đơn vị tư vấn định cư tại Việt Nam. Phỏng vấn visa, đặc biệt với EB-3 và EB-5, là một trong những bước quan trọng và dễ gây áp lực nhất đối với gia đình có ý định định cư Mỹ, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả hồ sơ.

"Việc có một chuyên gia từng ngồi ở vị trí quyết định sẽ giúp khách hàng chuẩn bị kỹ lưỡng và tự tin hơn", ông khẳng định.

(Nguồn: Newland USA)