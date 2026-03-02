Newland USA tổ chức hội thảo EB-3 lao động tay nghề

Newland USA tổ chức hội thảo cập nhật chính sách di trú Mỹ và chương trình EB-3 dành cho lao động tay nghề, tại Sofitel Saigon Plaza, số 17 Lê Duẩn, TP HCM, sáng 14/3.

Sự kiện mang chủ đề "Sống là phải đáng giá - Lấy thẻ xanh Mỹ chỉ từ 2 năm trước khi luật di trú thay đổi", tập trung vào việc phân tích bối cảnh chính sách nhập cư Mỹ và khuyến khích các gia đình chủ động hoạch định tương lai.

"Nhiều phụ huynh Việt muốn con cái được tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, sống trong xã hội an toàn, phúc lợi toàn diện và có cơ hội phát triển dài hạn, vì vậy, việc chuẩn bị hồ sơ sớm có thể giúp đương đơn chủ động hơn trong kế hoạch định cư và hạn chế rủi ro phát sinh từ chính sách di trú thay đổi bất ngờ", đại diện đơn vị chia sẻ.

Theo ban tổ chức, giai đoạn 2026 là thời điểm quan trọng để người quan tâm chủ động chuẩn bị hồ sơ, đặc biệt với diện EB-3 Lao động tay nghề (Skilled Workers). Chương trình cho phép đương đơn cùng vợ hoặc chồng và con độc thân dưới 21 tuổi xin cấp thẻ xanh thông qua việc làm toàn thời gian tại Mỹ, nếu đáp ứng yêu cầu từ doanh nghiệp bảo lãnh.

Ông Châu Tâm Luân, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA chia sẻ về chương trình EB-3 Lao động Tay nghề với khách mời tại hội thảo ngày 20/9. Ảnh: Newland USA

Newland USA cho biết, ông Jack Runkle, cựu viên chức lãnh sự Mỹ, hiện là cố vấn cấp cao của đơn vị sẽ xuất hiện tại sự kiện, chia sẻ góc nhìn về quy trình xét duyệt, phỏng vấn visa. Từng tham gia thẩm định hơn 60.000 hồ sơ tại nhiều quốc gia, ông sẽ trực tiếp chia sẻ những góc nhìn từ phía Lãnh sự quán, giúp khách hàng chuẩn bị tâm lý và hồ sơ để vượt qua buổi phỏng vấn Visa.

Ngoài ra, chương trình còn có phần giao lưu cùng các gia đình đã tham gia diện EB-3 Lao động tay nghề, mang đến góc nhìn thực tế về quá trình chuẩn bị hồ sơ, thích nghi môi trường sống và làm việc tại Mỹ. Ban tổ chức kỳ vọng những câu chuyện này sẽ giúp người tham dự có thêm thông tin tham khảo trước khi đưa ra quyết định.

Ông Jack Runkle, cựu viên chức Lãnh sự Mỹ, đang là cố vấn cấp cao của Newland USA. Ảnh: Newland USA

Bên cạnh đó, khách mời còn được thẩm định hồ sơ và tư vấn miễn phí 1:1 cùng chuyên gia di trú Mỹ. Chương trình cũng dành tặng voucher trị giá 5.000 USD và 2 chỉ vàng SJC cho những khách may mắn.

(Nguồn: Newland USA)