Newland USA ra mắt linh vật thương hiệu

Newland USA công bố linh vật Hope, hình tượng đại bàng, nhằm hoàn thiện nhận diện thương hiệu và tăng tính nhất quán trong truyền thông.

Linh vật được thiết kế theo phong cách tối giản, đường nét hiện đại, thuận tiện ứng dụng trên ấn phẩm nhận diện, nền tảng số và sự kiện tư vấn. Hình ảnh đại bàng hướng về phía trước, thể hiện tinh thần chủ động và định hướng bền vững.

Doanh nghiệp lý giải, lựa chọn này gắn với các giá trị biểu trưng như tầm nhìn, sự bền bỉ và khả năng dẫn dắt. Ở góc độ thương hiệu, đại bàng đại diện cho vai trò định hướng, đồng hành cùng khách hàng trong những quyết định dài hạn.

Đại bàng Hope, linh vật của Newland USA từ năm nay. Ảnh: Newland USA

Theo đại diện Newland USA, trong bối cảnh nhu cầu tìm hiểu các giải pháp định cư Mỹ gia tăng, việc chuẩn hóa hệ thống nhận diện được doanh nghiệp xem là một phần của chiến lược phát triển thương hiệu. Biểu tượng mới được kỳ vọng giúp thương hiệu định vị hình ảnh rõ ràng hơn trên nhiều kênh tiếp cận khách hàng.

Tên gọi Hope (Hy vọng) cũng phản ánh tâm lý chung của nhiều gia đình khi tìm cơ hội sinh sống tại Mỹ. Biểu tượng này chuyển tải thông điệp đồng hành xuyên suốt từ khâu tư vấn, chuẩn bị hồ sơ đến giai đoạn ổn định cuộc sống.

Doanh nghiệp đồng thời phát triển tên Hope thành hệ giá trị gồm 4 yếu tố: Home (ổn định gia đình), Opportunities (cơ hội học tập, nghề nghiệp), Prosperity (thịnh vượng dài hạn) và Empowerment (trao quyền chủ động). Cách diễn giải này nhằm tạo sự liên kết giữa biểu tượng và định hướng hoạt động.

Đội ngũ Newland USA tại tiệc tất niên ngày 25/2, diễn ra ở TP HCM. Ảnh: Newland USA

Ông Châu Tâm Luân, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA, cho biết, Hope đại diện cho tinh thần mà Newland USA theo đuổi - đồng hành, dẫn dắt và đặt lợi ích dài hạn của khách hàng làm trọng tâm. "Chúng tôi kỳ vọng linh vật này sẽ giúp thương hiệu trở nên gần gũi hơn, đồng thời phản ánh rõ cam kết về tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động tư vấn", ông Luân nói.

Theo ông, việc ra mắt linh vật không chỉ phục vụ mục tiêu truyền thông mà còn mang ý nghĩa nội bộ, góp phần củng cố văn hóa doanh nghiệp và định hướng chung cho đội ngũ nhân sự trong quá trình làm việc, phục vụ khách hàng.

Trước đó, Newland USA đã triển khai nhiều hoạt động tái định vị hình ảnh nhằm làm rõ định hướng phát triển với thông điệp "An cư vững bền - Trọn đời thịnh vượng". Việc ra mắt linh vật Hope được xem là bước mở rộng và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu, tạo nền tảng cho các hoạt động truyền thông trong giai đoạn tiếp theo.

