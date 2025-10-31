Newland USA kỷ niệm hai năm thành lập vào ngày 25/10 và tổ chức nhiều hoạt động tri ân khách hàng, nhân sự đã đồng hành trong mảng tư vấn định cư Mỹ.

Ông Châu Tâm Luân, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA chia sẻ, sinh nhật lần thứ hai đánh dấu sự trưởng thành của Newland USA, đồng thời, khẳng định sự thành công của sản phẩm EB-3 Lao động Tay nghề và bước tiến của công ty với chương trình Đầu tư Định cư EB-5.

"Trong chặng đường tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, giữ vững giá trị cốt lõi để kiến tạo cuộc sống thịnh vượng cho các gia đình Việt tại Mỹ", ông nhấn mạnh.

Tại cột mốc hai năm, Newland USA nhấn mạnh lời tri ân đến khách hàng, đối tác, cơ quan truyền thông và toàn thể đội ngũ, những nhân tố quan trọng giúp doanh nghiệp không ngừng vững bước, mở rộng tầm nhìn trong lĩnh vực dịch vụ di trú tại Việt Nam.

Nhân dịp này, công ty triển khai chương trình "Sinh nhật Newland USA - Nhận vàng liền tay, iPhone về ngay" dành cho 10 khách hàng đầu tiên trong thời gian triển khai ưu đãi với giải Đặc biệt nhận iPhone 17 Pro Max và giải Vàng trị giá hai chỉ vàng SJC.

Newland USA tổ chức tiệc sinh nhật hai tuổi vào ngày 25/10 tại TP HCM. Ảnh: Newland USA

Ra mắt thị trường vào cuối tháng 10/2023, Newland USA lựa chọn chiến lược tập trung vào phát triển bền vững. Trong hai năm qua, doanh nghiệp liên tục tái cấu trúc mô hình vận hành, tối ưu quản trị và nâng tầm chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng sự biến đổi nhanh chóng của thị trường di trú toàn cầu.

Đại diện Newland USA cho biết thêm, tinh thần "Protect the Circle, Stronger Together - Gắn kết để vững mạnh" là kim chỉ nam tạo nên sức mạnh đồng bộ của toàn đội ngũ. Văn hóa doanh nghiệp tại đây đề cao sự kỷ luật, trách nhiệm và tận tâm với khách hàng, hướng đến mục tiêu chung là đem lại hành trình định cư hiệu quả, thịnh vượng cho các gia đình Việt.

Anh Hạ Hoàng Anh Khoa, một trong những khách hàng ký hợp đồng thành công chương trình EB-3 với Newland USA trong tháng 10. Ảnh: Newland USA

Newland USA cũng định hướng kiến tạo những giá trị bền vững, lan tỏa niềm tin và uy tín đối với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Doanh nghiệp xác định tầm nhìn trở thành "Thương hiệu dịch vụ tư vấn di trú Mỹ được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam", đồng thời, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường di trú và kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh đó, công ty chuẩn hóa mô hình dịch vụ theo tiêu chí minh bạch, hiệu quả, tận tâm. Newland USA cũng liên tục cập nhật xu hướng chính sách di trú từ Mỹ, phối hợp với các đối tác pháp lý và hệ thống nhà tuyển dụng uy tín để đảm bảo tính pháp lý, khả năng thành công cho từng hồ sơ.

Đơn vị xây dựng nền tảng cốt lõi từ 5 giá trị: Chính trực, Tin tưởng, Chuyên nghiệp, Trách nhiệm và Gắn kết, những yếu tố công ty coi là "DNA thương hiệu", tiêu chuẩn để phát triển đội ngũ, mang đến trải nghiệm dịch vụ nhất quán cho khách hàng.

(Nguồn: Newland USA)