Newland USA khai trương trụ sở chính tại TP HCM

TP HCMNgày 8/1, Newland USA khai trương trụ sở chính mới tại tầng 22, tòa nhà LIM Tower 3, số 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, sau hơn hai năm phát triển.

Đơn vị tổ chức lễ khai trương với chủ đề "Hành trình mới - Vị thế mới". Newland USA coi đây là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Trước đó, công ty hoạt động tại địa chỉ tầng 1, 132-134 Điện Biên Phủ, phường Tân Định.

Theo đó, trụ sở mới có không gian mở, hiện đại, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tích hợp các giải pháp công nghệ trong quản lý, tư vấn. Không gian làm việc được bố trí linh hoạt với khu vực tiếp khách, phòng tư vấn riêng biệt và làm việc chung, qua đó, tối ưu quy trình phối hợp giữa các bộ phận. Đồng thời, Newland USA cũng muốn mang đến trải nghiệm tư vấn thuận tiện và tin cậy hơn cho khách hàng.

Ông Châu Tâm Luân - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA (giữa) cùng khách hàng và đối tác chiến lược tại lễ khai trương. Ảnh: Newland USA

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Châu Tâm Luân - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA cho biết, sau hai năm thành lập và phát triển, việc chuyển trụ sở chính sang LIM Tower 3, tòa nhà hạng A tại trung tâm TP HCM, là dấu mốc quan trọng trong chiến lược nâng tầm thương hiệu. Việc lựa chọn LIM Tower 3 không chỉ xuất phát từ yếu tố vị trí đắc địa, mà còn phù hợp với định hướng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực quốc tế, lấy con người và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

"Đây cũng chính là cam kết của chúng tôi trong việc chuẩn hóa chất lượng tư vấn và đồng hành dài hạn cùng các gia đình Việt trên hành trình định cư Mỹ", ông nhấn mạnh.

Đội ngũ Newland USA trong Lễ khai trương Trụ sở chính Newland USA ngày 8/1/. Ảnh: Newland USA

Bên cạnh đó, trong tháng 12/2025, Newland USA ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai hồ sơ định cư Mỹ diện EB-3 Lao động Tay nghề (Skilled Workers). Cụ thể, doanh nghiệp có thêm 64 hồ sơ EB-3 được Bộ Lao động Mỹ (DOL) phê duyệt Case Number.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Newland USA đã có 30 hồ sơ EB-3 diện Lao động Tay nghề đầu tiên tại Việt Nam được DOL chấp thuận, đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong lộ trình định cư Mỹ, nâng tổng số hồ sơ khách hàng EB-3 của công ty được phê duyệt lên 94 hồ sơ.

(Nguồn: Newland USA)