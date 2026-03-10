Newland USA đồng hành cùng sự kiện EB-5 của IIUSA

TP HCMNhà sáng lập Newland USA đưa ra sự khác biệt của thị trường Việt Nam và vai trò của doanh nghiệp tư vấn tại hội thảo của Hiệp hội Đầu tư Di trú Mỹ (IIUSA).

Tại "IIUSA EB-5 Event Passport Series", chuyên gia cùng thảo luận về các chủ đề như cập nhật chính sách mới từ Quốc hội và Nhà Trắng liên quan đến chương trình EB-5; xu hướng xử lý hồ sơ sau Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA); dữ liệu thực tế về tiến độ xét duyệt hồ sơ. Đồng thời, các diễn giả chia sẻ góc nhìn từ đơn vị tư vấn di trú trong việc lựa chọn dự án phù hợp cho nhà đầu tư Việt Nam. Sự kiện cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp trong ngành kết nối trực tiếp với đối tác EB-5 tại Mỹ.

Tham gia phiên tọa đàm chuyên đề, ông Châu Tâm Luân - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA đưa ra các tiêu chí lựa chọn dự án EB-5 cho nhà đầu tư Việt Nam. Theo ông, khác với một số thị trường khác, nhà đầu tư Việt thường đặt mục tiêu định cư và sự an toàn của khoản đầu tư lên hàng đầu. Vì vậy, việc đánh giá cấu trúc vốn, mức độ tham gia tài chính của chủ đầu tư và lộ trình tạo việc làm là những yếu tố then chốt trước khi đưa ra quyết định.

Theo đại diện Newland USA, vai trò của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu dự án, mà còn là cầu nối chiến lược giữa nhà đầu tư Việt Nam và hệ sinh thái EB-5 toàn cầu. Do đó, đội ngũ chuyên gia của Newland USA chắt lọc, đánh giá và chuyển hóa thành chiến lược cho từng hồ sơ của nhà đầu tư qua quá trình tiếp cận trực tiếp nguồn thông tin chính sách, dữ liệu thị trường và phân tích chuyên sâu từ tổ chức trong ngành.

Ông Châu Tâm Luân - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA (áo nâu) nhận "International Member Certificate" (Chứng nhận thành viên quốc tế) từ đại diện IIUSA. Ảnh: Newland USA

Bên cạnh đó, các dự án EB-5 được doanh nghiệp đưa vào danh mục tư vấn đều trải qua quá trình đối chiếu với tiêu chí đánh giá và cảnh báo rủi ro từ IIUSA, đặc biệt liên quan đến cấu trúc vốn, khả năng tạo việc làm.

"Cách tiếp cận này phản ánh định hướng Newland USA theo đuổi: đầu tư định cư cần minh bạch, tuân thủ pháp luật và có cơ sở hoàn vốn rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi luôn ưu tiên các dự án EB-5 được kiểm toán và công bố thông tin minh bạch từ các tổ chức vận hành uy tín tại Mỹ", ông Luân nói thêm.

Theo đánh giá của Newland USA, trong năm 2026, nhu cầu định cư Mỹ tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Động lực chính đến từ các mục tiêu dài hạn như giáo dục cho con cái, đa dạng hóa tài sản và mở rộng cơ hội di chuyển toàn cầu.

Đội ngũ Newland USA tham dự "IIUSA EB-5 Event Passport Series" tại TP HCM ngày 7/3.

Nhà sáng lập Newland USA đánh giá, cùng với sự phát triển của thị trường, nhà đầu tư Việt Nam hiện có xu hướng tìm hiểu sâu và thận trọng hơn trước khi đưa ra quyết định. Các yếu tố như tính minh bạch của dự án, mức độ tuân thủ pháp luật và sự an toàn lâu dài của khoản đầu tư ngày càng được chú trọng.

"Trong bối cảnh đó, những dự án EB-5 có cấu trúc tài chính chặt chẽ, quản trị minh bạch và lộ trình tạo việc làm rõ ràng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư", ông nhấn mạnh.

Newland USA là nhà tài trợ Vàng của "IIUSA EB-5 Event Passport Series", đồng hành cùng IIUSA trong việc cập nhật thông tin chính sách và góc nhìn toàn cầu về chương trình EB-5 đến thị trường Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc tham gia các hoạt động của IIUSA là cách để tăng cường kết nối với cộng đồng EB-5 quốc tế, đồng thời củng cố năng lực chuyên môn trong việc tư vấn cho nhà đầu tư.

Ngày 14/3, Newland USA sẽ tổ chức hội thảo về chương trình EB-3 Lao động tay nghề tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza.

