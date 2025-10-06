Newland USA công bố 30 hồ sơ EB-3 được Mỹ phê duyệt

30 hồ sơ EB-3 diện lao động tay nghề do Newland USA triển khai được Bộ Lao động Mỹ (DOL) phê duyệt, đủ điều kiện thực hiện các bước tiếp theo trên hành trình định cư Mỹ.

Đại diện Newland USA cho biết đã làm việc chặt chẽ, minh bạch để đảm bảo kết quả cho khách hàng. Bên cạnh năng lực xử lý hồ sơ, doanh nghiệp cũng đã xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện: cung cấp khóa đào tạo và chứng chỉ nghề cho khách hàng chưa có kinh nghiệm, đồng hành hậu an cư tại Mỹ, cùng cam kết hoàn phí 100% nếu khách hàng không đậu visa và tổng thời gian xử lý vượt quá 3 năm.

Trước đó, sáng 20/9, sự kiện "Con là bầu trời hi vọng của ba mẹ" do Newland USA tổ chức tại TP HCM cũng quy tụ hàng trăm khách tham dự. Chương trình thuộc chuỗi hội thảo "Cơ hội lấy thẻ xanh Mỹ chỉ từ 2 năm trước khi luật di trú thay đổi", tập trung vào giải pháp EB-3 lao động tay nghề với chi phí bằng khoảng 1/3 so với lộ trình du học tự túc.

Tập thể Newland USA tại hội thảo ngày 20/9. Ảnh: Newland USA

Trong phần tọa đàm chuyên môn với ông Châu Tâm Luân, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA, bà Alice Nguyễn, Giám đốc phòng xử lý hồ sơ, và Luật sư di trú Kristy Ngô đã phân tích những thay đổi đáng chú ý của chính sách di trú Mỹ nửa cuối 2025, nhận diện thách thức trong quy trình EB-3 và đưa ra các khuyến nghị thực tiễn cho đương đơn.

Ngoài ra, sự kiện còn bao quát bức tranh giáo dục Mỹ như bệ phóng cho tương lai con trẻ; kinh nghiệm phỏng vấn visa - bước quan trọng trong hồ sơ di trú; cùng lộ trình hội nhập nhanh sau khi đến Mỹ.

Toàn cảnh hội thảo EB-3 lao động tay nghề ngày 20/9. Ảnh: Newland USA

"Trong bối cảnh chính sách có xu hướng siết chặt, các gia đình cân nhắc tận dụng khoảng thời gian vàng để tối ưu cơ hội và chi phí", đại diện Newland USA chia sẻ thêm.

