AnhMan Utd mở màn chuỗi chín trận trong tháng Tư bằng trận đại chiến top bốn với Newcastle ở vòng 29 Ngoại hạng Anh. Bóng lăn lúc 22h30.

Man Utd chỉ hơn Newcastle ba điểm và kém hiệu số bàn thắng bại, đồng nghĩa đội khách có thể bị đối thủ qua mặt nếu thất bại tại St James’ Park. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Erik ten Hag xây chắc vị trí thứ ba, và giúp họ khởi đầu suôn sẻ cho chuỗi chín trận khó khăn trong tháng Tư. Sau Newcastle, Man Utd sẽ gặp Brentford, Everton, Nottingham Forest, Tottenham, Aston Villa cùng hai lượt tứ kết Europa League gặp Sevilla và trận bán kết Cup FA gặp Brighton.

Trước kỳ tập trung đội tuyển quốc gia, Man Utd đánh bại Fulham ở Cup FA. Đó là trận thứ tư liên tiếp họ bất bại kể từ trận thua thảm Liverpool 0-7, trong đó có ba chiến thắng. Đội khách sẽ không có tiền vệ Casemiro vì án treo giò. Đó là mất mát không nhỏ cho khả năng phòng ngự từ xa của họ.

Sau khi thua Man City 0-2, Newcastle tìm lại phong độ với hai chiến thắng liên tiếp trước Wolves và Nottingham đều với tỷ số 2-1. Do đó, thầy trò Eddie Howe sẽ bước vào cuộc so tài quan trọng này với sự tự tin. Ở mùa này, Man Utd từng đánh bại Newcastle 2-0 ở chung kết Cup Liên đoàn để giành danh hiệu đầu tiên dưới thời Ten Hag. Ở cuộc so tài tại lượt đi, hai đội hòa nhau 0-0.

Quang Huy