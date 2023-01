Newcastle rộng đường vào chung kết Cup Liên đoàn

Thầy trò Eddie Howe thắng 1-0 trên sân Southampton ở bán kết lượt đi nhờ bàn của Joelinton, tối 24/1.

"Chích chòe" tiếp tục bay cao ở mùa giải 2022-2023. Họ đứng thứ ba Ngoại hạng Anh và đầy cơ hội lọt vào chung kết Cup Liên đoàn lần đầu kể từ năm 1976. Làm khách trên sân đội bét bảng Ngoại hạng Anh, Newcastle chơi đầy hưng phấn và giành chiến thắng xứng đáng nhờ pha lập công cuối hiệp hai của tiền đạo Brazil Joelinton.

Joelinton giúp Newcastle đặt một chân vào chung kết Cup Liên đoàn. Ảnh: Reuters

Joelinton là gương mặt gây nhiều chú ý nhất trong cuộc so tài tại sân Saint Mary's. Phút 40, anh sút tung lưới thủ thành Gavin Bazunu nhưng bị VAR khước từ. Đây là tình huống gây tranh cãi, khiến HLV Eddie Howe phải tìm trọng tài để hỏi lý do, rồi được giải thích do tiền đạo Callum Wilson để bóng chạm tay trước đó.

Đầu hiệp hai, Joelinton bỏ lỡ cơ hội mười mươi để mở tỷ số. Đây có lẽ sẽ được điểm lại như một trong những tình huống khó tin nhất mùa này. Nhận bóng sau đường căng ngang của Miguel Almiron, Joelinton đệm vọt xà ở khoảng cách 5 m trong tư thế hoàn toàn thoải mái.

Newcastle suýt phải trả giá cho những cơ hội phung phí, khi họ để tiền đạo vào thay người bên phía Southampton Che Adams phá bẫy việt vị, đối mặt Nick Pope. Nhưng động tác khống chế bước một không tốt buộc Adams phải dứt điểm sớm và bị thủ thành đội khách cản phá.

Bàn duy nhất của Newcastle là kết quả của bài tấn công được họ sử dụng nhiều lần, nhưng Southampton không có cách hóa giải. Đội khách khoét vào cánh trái đối thủ. Lần này, tiền đạo mới vào sân năm phút Alexander Isak đóng vai trò quấy phá. Anh vượt qua Duje Caleta-Car lẫn Mohammed Salisu rồi căng ngang để Joelinton sút tung lưới, khi trung vệ Lyanco lẫn thủ thành Bazunu đều bị lỡ trớn.

*Tiếp tục cập nhật