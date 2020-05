Newcastle ra giá 54 triệu USD cho Bale

CLB Ngoại hạng Anh sẵn sàng giữ mức lương hiện tại của Gareth Bale, kèm hợp đồng dài hạn.

Theo Four Four Two hôm 12/5, Gareth Bale cùng với HLV Mauricio Pochettino là hai ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch nâng tầm Newcastle của những tỷ phủ Saudi Arabia. Đội bóng Anh sẵn sàng trả 54 triệu USD cho Real Madrid và giữ nguyên lương 16 triệu USD một mùa cho Bale.

Gareth Bale hiện không được HLV Zidane trọng dụng. Ảnh: AP.

Mundo Deportivo tin Real sẵn sàng chấp nhận đề nghị này. Đội nhì bảng La Liga đang gặp khó khăn tài chính, do ảnh hưởng của Covid-19, và đang xem xét giảm 30% lương đội một. Bale là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, và sẽ mất khoảng năm triệu USD một năm, nếu quyết định giảm lương được thông qua.

Trong hè 2019, Real đã có ý định đẩy Bale đi. Một phần nguyên nhân nằm ở việc anh không hợp với HLV Zinedine Zidane, khiến ông thầy người Pháp nhiều lần đăng đàn chỉ trích. Thái độ thi đấu của Bale cũng bị cho là không đúng mực. Cựu cầu thủ Tottenham đã khoe ảnh đi chơi golf, trong lúc toàn đội du đấu hè năm ngoái. Khi Xứ Wales giành vé dự Euro 2020, anh giăng biểu ngữ ghi: "Wales. Golf. Madrid" khiến CĐV Real phật ý.

Hiện không có CLB nào đủ khả năng tài chính để hỏi mua Bale cũng như đáp ứng yêu cầu lương của anh. Dù vậy, ngôi sao 30 tuổi được cho là muốn bám trụ lại Bernabeu tới khi đáo hạn hợp đồng vào hè 2022.

Bán Bale là giải pháp tốt cho Real lúc này, theo Mundo Deportivo. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng trước hết cần thuyết phục Bale chấp nhận thương vụ này, bởi gia nhập Newcastle đồng nghĩa với việc Bale có ít khả năng cạnh tranh các danh hiệu. Bên cạnh đó, "Kền kền trắng" cũng phải chờ các ông chủ Ả-rập tiếp quản Newcastle. Vụ hỏi mua này hiện bị đình trệ do hợp đồng chuyển quyền sở hữu Newcastle từ chủ cũ Mike Ashley chưa được phê duyệt.

Thắng Nguyễn (theo Mundo Deportivo)