New Zealand sắp nới lỏng kiểm dịch với chanh, bưởi Việt Nam

New Zealand dự kiến nới lỏng biện pháp lấy mẫu giám sát và bỏ một loài rệp sáp khỏi danh sách sinh vật gây hại với sản phẩm có múi của Việt Nam.

Văn phòng SPS Việt Nam cho biết vừa nhận các thông báo từ New Zealand về dự thảo các biện pháp kiểm dịch thực vật với một số loại quả tươi nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, Bộ các ngành công nghiệp cơ bản (MPI) của New Zealand đang xem xét đề xuất loại bỏ yêu cầu cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) kiểm tra từng lô của người trồng. Thay vào đó, họ có thể xác định tính đồng nhất của lô theo tiêu chuẩn khác.

Nước này còn dự kiến loại bỏ đối tượng kiểm dịch là rệp sáp (Planococcus minor) với một số sản phẩm có múi như chanh, bưởi của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Các dự thảo nới lỏng biện pháp kiểm dịch này đã được gửi để xin ý kiến các quốc gia liên quan. New Zealand dự kiến thông qua dự thảo vào ngày 1/11.

Tháng 11/2022, hai nước đã ký kết mở cửa thị trường xuất khẩu cho sản phẩm chanh và bưởi của Việt Nam nhân chuyến thăm Hà Nội của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Đây là loại quả được xuất khẩu từ Việt Nam sang New Zealand sau xoài, thanh long và chôm chôm.

Trong số các nông sản này, chanh là sản phẩm được ví như vàng ở New Zealand. Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson, đánh giá chanh là nguyên liệu cần thiết cho ngành nhà hàng khách sạn vốn rất phát triển tại quốc gia Châu Đại Dương. Giá chanh bán tại thị trường New Zealand khoảng 700.000 đồng một kg. Ngoài ra, người dân nước này cũng rất thích các loại trái cây nhiệt đới khác từ Việt Nam.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand, thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng 59% trong 5 năm qua, đạt 1,6 tỷ USD vào năm 2022. Hai bên đang đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2024.

Thi Hà