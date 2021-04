New Zealand mở cửa đi lại tự do với Australia

New Zealand trở thành nước đầu tiên áp dụng đi lại hai chiều tự do với nước khác, sau khi cho phép người Australia nhập cảnh không cần cách ly.

"Tôi có thể xác nhận các chuyến đi lại không cần cách ly sẽ bắt đầu chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, từ 23h59 ngày 18/4", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay thông báo. "Đây là bước tiến quan trọng trong phản ứng với Covid-19 của chúng tôi và thể hiện thỏa thuận mà tôi tin chưa có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới".

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Wellington tháng trước. Ảnh: AFP.

Tất cả các bang của Australia, ngoại trừ Tây Australia, đã mở cửa cho du khách New Zealand cách đây 6 tháng. Động thái của New Zealand được dự đoán sẽ giúp đoàn tụ các gia đình bị chia cắt do đại dịch, cũng như thúc đẩy ngành du lịch.

"Đó là việc làm nhằm mở ra một cách an toàn các chuyến du lịch quốc tế đến một quốc gia khác, đồng thời tiếp tục theo đuổi cam kết ngăn chặn dịch bệnh", bà Ardern cho hay.

New Zealand đã đóng cửa biên giới hơn một năm để đối phó đại dịch. Ngành công nghiệp du lịch New Zealand cho biết động thái được chờ đợi từ lâu với Australia có thể bơm tới một tỷ đôla New Zealand (705 triệu USD) vào nền kinh tế trong năm nay.

Bà Ardern kêu gọi người dân Australia tận dụng lợi thế này khi mùa trượt tuyết ở New Zealand đang đến gần. "Chúng tôi là điểm an toàn cho bạn và gia đình", bà nhấn mạnh.

New Zealand và Australia đều được đánh giá chống dịch khá thành công. New Zealand chỉ ghi nhận 26 ca tử vong trong dân số 5 triệu người, trong khi Australia báo cáo chưa đến 1.000 ca tử vong trong 25 triệu dân.

"Tôi không thấy và cũng không thể chỉ ra bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đang duy trì chiến lược giữ cho đất nước không hỗn loạn khi mở cửa du lịch quốc tế. Điều đó đồng nghĩa là chúng tôi đang dẫn đầu thế giới", Thủ tướng New Zealand nói thêm.

Huyền Lê (Theo AFP)