New Zealand hủy cuộc thi săn mèo hoang dành cho trẻ em

New Zeland hủy cuộc thi săn mèo hoang cho trẻ em dưới 14 tuổi sau phản ứng dữ dội từ công chúng và các nhóm bảo vệ động vật.

Nhà tổ chức hôm 15/4 công bố hạng mục mới dành cho trẻ em dưới 14 tuổi trong cuộc thi săn mèo hoang thường niên, với giải thưởng cao nhất trị giá 250 đôla New Zealand (150 USD). Sự kiện này là một phần hoạt động gây quỹ do Giải săn bắn North Canterbury tổ chức cho Trường Rotherham, nằm ở vùng Canterbury của Đảo Nam, đảo lớn nhất New Zealand.

Thông báo này lập tức châm ngòi làn sóng phẫn nộ từ công chúng và các tổ chức bảo vệ động vật, khiến nhà tổ chức phải hủy cuộc thi hôm 17/4. Trong tuyên bố được đưa ra hai ngày sau đó, nhà tổ chức cho biết "những email, tin nhắn xấu xa và không phù hợp đã được gửi đến trường và những người liên quan cuộc thi".

"Chúng tôi vô cùng thất vọng về phản ứng này và muốn làm rõ rằng cuộc thi này là sự kiện độc lập do cộng đồng tổ chức", tuyên bố nêu.

Mèo là vật nuôi phổ biến và được nhiều người New Zealand yêu quý, nhưng mèo hoang từ lâu đã là vấn đề giữa những người yêu động vật và chính quyền vì hậu quả mà chúng có thể gây ra cho các động vật hoang dã khác.

Ở nước láng giềng Australia, chính quyền cho biết mèo hoang đe dọa sự tồn tại của hơn 100 loài bản địa. Những con mèo hoang bị cho là đã giết hàng triệu con chim, bò sát, ếch và động vật có vú mỗi ngày, khiến giới chức phải tiến hành nhiều đợt săn bắn và tiêu hủy mèo hoang.

Mèo hoang ở New Zealand. Ảnh: Invasive Animals CRC

Những người tổ chức cuộc thi ở Canterbury khẳng định cuộc thi săn mèo hoang cho trẻ em, bằng súng hoặc các cách thức khác, nhằm "bảo vệ các loài chim bản địa và các loài dễ bị tổn thương khác".

"Chúng tôi quyết định hủy cuộc thi để tránh phản ứng dữ dội hơn nữa vào thời điểm này. Đối với tất cả hạng mục săn bắn, thợ săn của chúng tôi phải tuân theo các quy định về súng và phúc lợi động vật", nhà tổ chức cho biết.

Để giải tỏa những lo ngại của công chúng, nhà tổ chức trước đó công bố các quy tắc nhằm ngăn trẻ em tham gia cuộc thi nhắm mục tiêu vào vật nuôi.

Hiệp hội Phòng chống ngược đãi động vật New Zealand (SPCA) cho biết họ "rất hài lòng và nhẹ nhõm" khi cuộc thi săn mèo hoang dành cho trẻ em đã bị hủy. SPCA cho rằng trẻ em cũng như người lớn sẽ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa một con mèo hoang đi lạc với con mèo nhà đang sợ hãi.

"Nhiều khả năng thú cưng của ai đó có thể bị giết trong cuộc thi này. Ngoài ra, trẻ em thường sử dụng súng hơi trong những trường hợp như thế này, làm tăng khả năng gây đau đớn và căng thẳng đối với con vật, đồng thời có thể gây ra cái chết kéo dài", SPCA cho biết thêm.

Tổ chức bảo vệ động vật PETA cũng hoan nghênh quyết định hủy bỏ sự kiện. Trong một tuyên bố, Jason Baker, phó chủ tịch khu vực châu Á của PETA, cho rằng "khuyến khích trẻ em săn lùng và giết hại động vật chẳng khác nào tạo nên người trưởng thành muốn giải quyết vấn đề bằng bạo lực".

New Zealand là một quốc đảo và không có động vật có vú bản địa nào ngoài loài dơi. Những năm trước, nước này từng tiến hành các chiến dịch ngăn chặn số lượng mèo tăng lên.

Helen Blackie, nhà tư vấn an toàn sinh học tại Boffa Miskell, công ty tư vấn về môi trường của New Zealand, nói rằng mèo hoang là nguyên nhân gây ra sự tuyệt chủng của 6 loài chim và là nguyên nhân hàng đầu làm suy giảm quần thể chim, dơi, ếch và thằn lằn.

Huyền Lê (Theo CNN)