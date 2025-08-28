New Zealand hoan nghênh nhà khoa học Việt Nam đến học tập, nghiên cứu

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee cho biết New Zealand hoan nghênh sinh viên, nhà khoa học Việt Nam sang nước này học tập và nghiên cứu.

Tổng Bí thư Tô Lâm chiều nay tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee tại Trụ sở Trung ương Đảng, theo Bộ Ngoại giao. Ông Brownlee đang thăm chính thức Việt Nam ngày 27-31/8, là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam và New Zealand có tính bổ trợ lẫn nhau, tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Hai nước cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD.

Ông cho rằng hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, đề nghị hai bên sớm thúc đẩy đường bay thẳng và thủ tục cấp thị thực. Tổng Bí thư đề nghị New Zealand tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại New Zealand.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Brownlee nhấn mạnh New Zealand coi Việt Nam là đối tác quan trọng và gần gũi ở khu vực. Ông hoan nghênh sinh viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam sang New Zealand học tập và nghiên cứu, đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam đã có những đóng góp cho New Zealand, nhất trí tăng cường hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư, thúc đẩy sớm có đường bay thẳng giữa hai nước.

Hai lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, ủng hộ New Zealand tăng cường quan hệ với ASEAN và tiến tới nâng cấp quan hệ đối thoại ASEAN - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Brownlee tại Văn phòng Chính phủ. Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu. Hai nước sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của nhau tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Brownlee nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand có chung lợi ích trong việc bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế đa phương và chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, bảo đảm tăng trưởng ổn định và thịnh vượng của từng quốc gia cũng như trên toàn cầu.

Hai lãnh đạo nhận định Việt Nam và New Zealand cần tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin, đánh giá và phối hợp chính sách, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào việc xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng.

Như Tâm