New Zealand đẩy mạnh hoạt động đào tạo công dân toàn cầu

New Zealand tham gia nhiều hoạt động tại Ngày hội Công dân toàn cầu nhằm cung cấp giải pháp nâng cao kỹ năng cho giảng viên và học sinh, sinh viên.

Trong Ngày hội Công dân toàn cầu (Global Citizens' Day 2023) do của hệ thống trường IGC tổ chức vào tháng ba, hàng loạt đơn vị giáo dục của New Zealand tham gia và trình bày nhiều nội dung đa dạng như: học tiếng Anh "thực thụ"; kỹ năng đọc - viết trong thời đại 4.0; tìm hiểu, trải nghiệm lập trình; đối thoại và giao lưu về phát triển bền vững...

Các phiên thảo luận này tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nền giáo dục New Zealand trực quan nhất, sẵn sàng để trở thành công dân toàn cầu.

Giáo viên và học sinh Việt Nam trong hoạt động tìm hiểu về văn hóa New Zealand. Ảnh: ENZ

Trong đó, workshop "Avengers of the Digital World: Trải nghiệm và truyền cảm hứng về kỹ năng số của một công dân toàn cầu" từ công ty công nghệ giáo dục hàng đầu của New Zealand - Code Avengers đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Với nguyên tắc "Ai cũng có thể học lập trình", giảng viên từ công ty này đưa các bạn trẻ khám phá lập trình web và thiết kế ứng dụng, từ đó, bồi dưỡng khả năng tư duy logic, kỹ năng khoa học máy tính. Trước đó, đơn vị này cũng truyền cảm hứng về công nghệ cho nhiều học viên tại các trại hè kỹ năng.

Giáo viên Code Avengers giúp học sinh Việt Nam làm quen với lập trình. Ảnh: ENZ

Trong khuôn khổ Global Citizens' Day 2023, đại diện và học sinh trường Long Bay College (New Zealand) đã chia sẻ về phát triển bền vững thông qua các dự án thực tiễn. Qua đó, người tham dự có thể hiểu hơn về những việc có thể làm để đóng góp vào sự phát triển bền vững nói chung và bảo vệ môi trường nói riêng.

"Nền giáo dục New Zealand khuyến khích mở ra góc nhìn mới khi hành trang để trở thành công dân toàn cầu không chỉ là kiến thức, kỹ năng, mà còn có cả khát vọng và ước mơ của các em đối với thế giới", đại diện đơn vị chia sẻ.

Hoàng Kim Ngân (học sinh lớp 11B2 trường Lê Quý Đôn (Biên Hoà, Đồng Nai), cộng tác viên hỗ trợ giáo viên New Zealand) cho biết, sau khi trải nghiệm các hoạt động do đơn vị giáo dục tại New Zealand tổ chức, em nhận thức bản thân không thể trở thành công dân toàn cầu ngay. Tuy nhiên, nữ sinh xác định được cần hoàn thiện kỹ năng gì để đạt mục tiêu này.

Bên cạnh nhóm workshop dành cho học sinh, sự kiện có nhiều hoạt động cung cấp giải pháp giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu cho giáo viên. Các đơn vị giáo dục New Zealand tổ chức chuỗi buổi hội thảo, chia sẻ, tọa đàm chuyên sâu theo nhiều chủ đề như "Đào tạo học sinh trở thành công dân toàn cầu" của diễn giả Jayne Jones - Phó hiệu trưởng trường Long Bay College hay "Làm thế nào để giúp học sinh xây dựng kỹ năng cho nghề nghiệp toàn cầu trong kỷ nguyên 4.0" của ông Hugh Bigsby - Trưởng khoa Kinh doanh Nông nghiệp và Thương mại tại Đại học Lincoln.

Đồng thời, tại đây, các trường đại học New Zealand và hệ thống trường IGC đã thực hiện các hợp tác giáo dục. Cụ thể, Đại học Công nghệ Auckland (AUT), Đại học Victoria Wellington và Đại học Waikato đã tham gia "Lễ ký kết Hợp tác giáo dục" nhằm thúc đẩy việc triển khai các hoạt động đào tạo công dân toàn cầu cho học sinh.

"Đây là cột mốc khẳng định cam kết lâu dài của New Zealand trong hỗ trợ hướng nghiệp, trang bị kỹ năng từ bậc phổ thông cho học sinh, từ đó, tạo bước đệm cho các em vững bước trên hành trình trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", đại diện các trường đại học New Zealand chia sẻ.

Đại diện các trường New Zealand và Việt Nam tại Lễ ký kết hợp tác giáo dục. Ảnh: ENZ

Đào tạo công dân toàn cầu là mục tiêu của nhiều nền giáo dục hiện đại, trong đó có New Zealand. Để đạt được mục tiêu này, chương trình giáo dục của nước này luôn hướng đến việc trang bị cho giáo viên và học sinh kỹ năng toàn cầu, phát huy năng lực và phẩm chất toàn diện. Đồng thời, New Zealand triển khai sáng kiến cho các đối tác giáo dục như Việt Nam và tích cực đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam trên hành trình giáo dục thời đại toàn cầu hóa.

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) cùng các tổ chức giáo dục chung tay góp sức mở ra nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu này trong Global Citizens' Day 2023. Các đơn vị muốn nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh Việt Nam về kỹ năng công dân toàn cầu. Đồng thời, các đơn vị chủ động chia sẻ các tài nguyên, kiến thức để giúp các nhà giáo dục Việt Nam đào tạo thế hệ tương lai.

Trong những năm gần đây, New Zealand đặt việc trang bị kỹ năng cho tương lai và tinh thần học tập suốt đời nằm trung tâm trong mọi nỗ lực phát triển giáo dục, hợp tác với các đối tác lớn như thị trường Việt Nam. Sự đầu tư này đưa New Zealand trở thành quốc gia nói tiếng Anh đứng đầu thế giới về chỉ số chuẩn bị cho tương lai. Các thứ hạng cao về giáo dục góp phần cũng giúp nước này thu hút nhiều bạn trẻ đến học tập.

Nhật Lệ