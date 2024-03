New Zealand bắn đại bác đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Christopher Luxon chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức New Zealand với 19 phát đại bác chào mừng.

Lễ đón sáng 11/3 mở đầu bằng nghi thức truyền thống của người Maori. Các chiến binh Maori biểu diễn điệu múa vũ khí để chào đón khách quý. Họ đặt một con dao gỗ, biểu tượng cho sự tin tưởng và lòng hiếu khách, xuống đất trước Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân. Thủ tướng nhặt dao lên và cầm trong suốt buổi lễ, thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa Maori.

Chiến binh Maori biểu diễn điệu múa vũ khí chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân. Ảnh: Nhật Bắc

Đội trưởng Kaikaranga, vị trí lãnh đạo tinh thần trong cộng đồng Maori, chúc phúc và cầu nguyện cho khách quý. Nhóm múa truyền thống Maori sau đó biểu diễn khuấy động bầu không khí. Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân thực hiện Hongi với các lãnh đạo Maori, thể hiện sự gắn kết, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Hongi (chạm mũi) là nghi thức chào hỏi đặc trưng của người Maori.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện Hongi, nghi thức chào hỏi đặc trưng của người Maori. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Christopher Luxon và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội, Phó Tư lệnh quân đội New Zealand đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân trước bục danh dự. Khi quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam, 19 phát đại bác rền vang chào mừng.

Sau khi Thủ tướng duyệt đội danh dự New Zealand và trở về bục, quốc thiều Việt Nam một lần nữa được cử lên, kết thúc lễ đón chính thức. Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân vào phòng khánh tiết ký sổ lưu niệm, trước khi hai Thủ tướng vào phòng hội đàm, ký các văn kiện hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng trên bục danh dự khi quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và 19 phát đại bác rền vang chào mừng. Ảnh: Nhật Bắc

Tại thủ đô Wellington, Thủ tướng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và kiều bào. Thủ tướng sẽ tọa đàm với doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand, hội kiến Chủ tịch Quốc hội, Toàn quyền New Zealand, phát biểu chính sách và gặp gỡ sinh viên Đại học Victoria.

Lãnh đạo chính phủ ngày 10/3 đã có một số hoạt động tại thành phố Auckland như tiếp nhóm khoa học công nghệ người Việt (VietTech NZ), Hiệu trưởng Đại học Waikato kiêm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand New Quigley, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Auckland Simon Bridges và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand, thăm Trung tâm nghiên cứu cây trồng và thực phẩm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự New Zealand. Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975, quan hệ Đối tác Toàn diện tháng 9/2009, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tháng 7/2020.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14, nhà xuất khẩu thứ 13 và nhập khẩu đứng thứ 17 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm, từ 300 triệu USD năm 2009 tới 750 triệu USD năm 2013, với tốc độ tăng bình quân khoảng 20% một năm. Năm 2022 đạt 1,4 tỷ USD, tăng khoảng 5,7% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 1,3 tỷ USD, giảm khoảng 5,6% so với năm 2022.

Tính đến tháng 11/2023, New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu USD, đứng thứ 39/143 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Các lĩnh vực gồm bất động sản, giáo dục và đào tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng.

Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 11.000 người, chủ yếu sinh sống ở Auckland, Christchurch và Wellington.

Hoàng Thùy