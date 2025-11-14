New Zealand, Australia hỗ trợ Việt Nam hơn 1 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai

New Zealand thông báo hỗ trợ Việt Nam gần 570.000 USD khắc phục hậu quả thiên tai và Australia cũng hỗ trợ thêm hơn 520.000 USD.

Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand ngày 13/11 thông báo nước này sẽ viện trợ nhân đạo 1 triệu đôla New Zealand (gần 570.000 USD) để giúp các cộng đồng tại Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai gần đây, trong đó có các cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại, sơ tán trên diện rộng.

Khoản tài trợ này sẽ giúp các tổ chức phi chính phủ của New Zealand hợp tác với đối tác Việt Nam thông qua chương trình Đối tác Ứng phó Thảm họa New Zealand để cung cấp hỗ trợ phù hợp với Kế hoạch ứng phó chung bão và lũ lụt tại Việt Nam.

Bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng do thiên tai, đồng thời cho biết New Zealand sát cánh cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này, theo thông cáo từ đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam ngày 14/11.

"Hy vọng sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến được với những người cần giúp đỡ, góp phần vào các nỗ lực khẩn cấp và giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng khôi phục lại cuộc sống", Đại sứ Beresford nhấn mạnh.

Trung tâm Quy Nhơn ngổn ngang sau bão Kalmaegi, sáng 7/11. Ảnh: Thanh Tùng

Đại sứ quán Australia tại Hà Nội ngày 13/11 cũng thông báo nước này sẽ đóng góp thêm 800.000 đôla Australia (hơn 520.000 USD) viện trợ nhân đạo để hỗ trợ người dân ở miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão Fengshen và Kalmaegi.

Khoản này bổ sung cho khoản 3 triệu đôla Australia đã được công bố trước đó để hỗ trợ người dân hồi phục sau bão Bualoi và Matmo. Khoản viện trợ sẽ được triển khai thông qua Đối tác Nhân đạo Australia AHP, đảm bảo những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật, có thể tiếp cận sự hỗ trợ cần thiết.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả người dân bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt và bão gần đây tại miền Trung. Ông cam kết Australia sẽ hỗ trợ ở những nơi cần thiết nhất, thêm rằng Australia đang phối hợp với các đối tác để cung cấp hỗ trợ và giúp các cộng đồng phục hồi, tái thiết.

Theo thống kê sơ bộ, thiên tai từ tháng 10 đến nay tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đăk Lăk đã làm 90 người chết và mất tích, 273 người bị thương, hàng trăm nghìn căn nhà sập đổ, hư hỏng, tốc mái, với tổng thiệt hại ước tính hơn 27.289 tỷ đồng.

Ngọc Ánh